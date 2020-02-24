Число инфицированных коронавирусом в Италии возросло до 152

Италия стала третьей в мире страной по количеству зараженных новым коронавирусом после Китая и Южной Кореи.

Число зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 в Италии достигло 152. Об этом сообщило информационное агентство ANSA.

Больше всего случаев, 112, зарегистрировано в Ломбардии, 22 – в Венето, девять – в Эмилии-Романье, по три – в Лацио, Пьемонте и Трентино-Альто-Адидже.

Северные регионы Италии находятся на карантине. Там закрыты школы, офисы, суды и университеты. В церквях приостановили "знак мира", предусматривающий рукопожатие.

На границах 11 регионов были установлены контрольно-пропускные пункты, которые препятствуют въезду и выезду жителей.

Днем 23 февраля сообщалось о 129 инфицированных и двух погибших от коронавируса в Италии. Вечером того же дня стало известно о третьем смертельном случае.

В конце декабря 2019 года в китайском Ухане впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 24 февраля общее число жертв коронавируса в Китае достигло 2592 человек, инфицировано 77 150 жителей, при этом 24,7 тыс. человек излечились от вызываемой вирусом болезни COVID-19 и были выписаны из больниц. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами КНР по состоянию на 23 февраля зафиксировано 1769 случая заболевания в 28 странах мира, 17 пациентов умерли.

На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.