Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Данилов об эвакуированных из Уханя: Каждый день будем сообщать об их состоянии

У эвакуированных из Китая граждан Украины и других стран раз в три дня будут брать анализы, чтобы проверить на возможное наличие коронавируса SARS-CoV-2, результаты анализов будут публичными, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Данилов: Ничего скрывать мы не собираемся
Данилов: Ничего скрывать мы не собираемся
Фото: Олексій Данилов / Facebook

У украинцев и граждан иностранных государств, которые находятся на обсервации в медицинском учреждении в Новых Санжарах Полтавской области, медики раз в три дня будут брать анализы на коронавирус. Об этом 23 февраля в интервью ТСН сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Каждый день будем сообщать об их состоянии. Во-вторых, каждые три дня у них будут брать пробы. Вчера [22 февраля] была взята первая проба. И эти анализы обязательно будут публичными. Ничего скрывать мы не собираемся, потому что нечего скрывать. Это должна быть открытая, публичная информация, общество должно знать, что происходит", – отметил Данилов.

Вечером 20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань, где находится эпицентр вспышки коронавируса SARS-CoV-2. Эвакуированные заселились в номера медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары". Среди них 45 граждан Украины и 27 иностранцев.

Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Протестующие начали забрасывать автобусы и полицейских камнями, разбили окна в нескольких автобусах. Один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей, заявили в полиции. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. 24 человека были задержаны, было открыто пять уголовных производств. 21 февраля полиция отпустила 23 из 24 человек, один из участников протестов остается под стражей.

В конце декабря 2019 года в китайском Ухане впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 24 февраля в Китае жертвами коронавируса стали 2592 человеказарегистрировано 77 150 подтвержденных случаев заболевания.

На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.

Теги: медицина, вирус, украинцы, иностранцы, Алексей Данилов, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус, Новые Санжары
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Трансформеры: Война за Кибертрон". Вышел трейлер мультсериала. Видео
  "Трансформеры: Война за Кибертрон". Вышел трейлер мультсериала. Видео
  Верка Сердючка, Джамала, Тина Кароль выступили в финале нацотбора на "Евровидение 2020"
  Верка Сердючка, Джамала, Тина Кароль выступили в финале нацотбора на "Евровидение 2020"
  "За сценой нам сказали: "Лучше никому об этом не говорите". Tvorchi пожаловались на проблемы с наушником в нацотборе
  "За сценой нам сказали: "Лучше никому об этом не говорите". Tvorchi пожаловались на проблемы с наушником в нацотборе
Тарантино впервые стал отцом
Тарантино впервые стал отцом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS