Данилов об эвакуированных из Уханя: Каждый день будем сообщать об их состоянии

У эвакуированных из Китая граждан Украины и других стран раз в три дня будут брать анализы, чтобы проверить на возможное наличие коронавируса SARS-CoV-2, результаты анализов будут публичными, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Данилов: Ничего скрывать мы не собираемся Фото: Олексій Данилов / Facebook

У украинцев и граждан иностранных государств, которые находятся на обсервации в медицинском учреждении в Новых Санжарах Полтавской области, медики раз в три дня будут брать анализы на коронавирус. Об этом 23 февраля в интервью ТСН сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Каждый день будем сообщать об их состоянии. Во-вторых, каждые три дня у них будут брать пробы. Вчера [22 февраля] была взята первая проба. И эти анализы обязательно будут публичными. Ничего скрывать мы не собираемся, потому что нечего скрывать. Это должна быть открытая, публичная информация, общество должно знать, что происходит", – отметил Данилов.

Вечером 20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань, где находится эпицентр вспышки коронавируса SARS-CoV-2. Эвакуированные заселились в номера медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары". Среди них 45 граждан Украины и 27 иностранцев.

Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Протестующие начали забрасывать автобусы и полицейских камнями, разбили окна в нескольких автобусах. Один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей, заявили в полиции. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. 24 человека были задержаны, было открыто пять уголовных производств. 21 февраля полиция отпустила 23 из 24 человек, один из участников протестов остается под стражей.

В конце декабря 2019 года в китайском Ухане впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 24 февраля в Китае жертвами коронавируса стали 2592 человека, зарегистрировано 77 150 подтвержденных случаев заболевания.

На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.