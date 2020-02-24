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Украинские пограничники ведут усиленное наблюдение за прибывающими из Италии пассажирами

Если у украинских пограничников будут предостережения относительно состояния здоровья пассажиров, которые прибывают в Украину из Италии, они посоветуют им обратиться к медикам или будут вызывать врачей на место, заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Украинские пограничники уделяют больше внимания итальянскому направлению
Украинские пограничники уделяют больше внимания итальянскому направлению
Фото: dpsu.gov.ua

Украинские пограничники ведут усиленное визуальное наблюдение за прибывающими из Италии пассажирами. Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"За нами остается только усиленное наблюдение за пассажирами, как в авиационных пунктах пропуска, так и на автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска. О ситуации в Италии информация доведена до всех наших подразделений", – заявил Демченко.

По его словам, пограничники ведут исключительно визуальное наблюдение.

"Если у нас будут какие-то предостережения относительно состояния здоровья пассажиров, мы будем советовать им сразу обратиться к медикам и информировать медицинский персонал в аэропортах. И, конечно, если люди скажут, что они плохо себя чувствуют, то сразу вызовем на место медиков", – подчеркнул спикер Госпогранслужбы.

Он сказал, что украинские пограничники делали так из-за вспышки коронавируса в мире, а на данный момент будут уделять больше внимания именно итальянскому направлению.

"В данном случае, поскольку выделяется направление Италии и мы видим сообщения, что там распространяется вирусная инфекция, мы уделяем больше внимания именно итальянскому направлению", – добавил Демченко.

По состоянию на 24 февраля в Италии подтверждено 212 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 165 – в Ломбардии. Четыре человека умерли.

Италия является третьей страной в мире по количеству инфицированных после Китая и Южной Кореи. 

Из-за вспышки коронавируса итальянские власти закрыли 11 городов в Ломбардии и Венето, около 50 тыс. жителей призвали не покидать дома.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 24 февраля жертвами коронавируса в Китае стали 2592 человека, инфицировано 77 150 жителей. За пределами Китая, по данным ВОЗ на 23 февраля, зафиксировано 1769 случаев заболевания в 28 странах, 17 человек погибли. 

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.

Теги: Украина, Италия, Госпогранслужба, пограничники, Андрей Демченко, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
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