Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Из-за коронавируса биржевые индексы в Европе опустились до трехлетнего минимума – Bloomberg

После сообщений о вспышке коронавируса в Италии существенно подешевели акции компаний по производству предметов роскоши, туристических фирм и авиакомпаний, говорится в обзоре Bloomberg.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Аналитики заметили падение европейских биржевых индексов
Аналитики заметили падение европейских биржевых индексов
Фото: pixabay.com

24 февраля на европейских биржах отмечается существенное понижение стоимости акций, что аналитики связывают с сообщениями о вспышке коронавирусной инфекции в Италии. Об этом пишет Bloomberg.

Индекс Stoxx Europe 600 при открытии торгов упал на 3,6% – до минимальной отметки с июня 2016 года.

Обвалились, в первую очередь, акции компаний по выпуску предметов роскоши, туристических фирм и авиакомпаний. Так, котировки Moet Hennessy Louis Vuitton упали на 7,2%, EasyJet – на 13%.

Базовый индекс фондового рынка для итальянской фондовой биржи упал с начала суток на 4,8%, говорится в обзоре Bloomberg. Котировки акций футбольного клуба "Ювентус" потеряли 11% на фоне сообщений о возможной приостановке чемпионата страны.

Италия является третьей страной в мире по количеству инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 после Китая и Южной Кореи. Случаи заболевания зарегистрированы в шести областях Италии: Ломбардии, Венето, Эмилии-Романье, Пьемонте, Трентино-Альто-Адидже и Лацио.

По данным агентства ANSA, начиная с 21 февраля умерло пять человек, более 200 заболели.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 24 февраля жертвами коронавируса в Китае стали 2592 человека, инфицировано 77 150 жителей. За пределами Китая, по данным ВОЗ на 23 февраля, зафиксировано 1769 случаев заболевания в 28 странах, 17 человек погибли. На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит у берегов Японии, они выздоровели.

Теги: Италия, биржевые индексы, биржа, акции, Европа, коронавирус SARS-CoV-2
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Богомолов показал семейное фото с Собчак и своей дочерью от первого брака
Богомолов показал семейное фото с Собчак и своей дочерью от первого брака
Яна Клочкова снялась с девятилетним сыном для обложки журнала "Отдохни"
Яна Клочкова снялась с девятилетним сыном для обложки журнала "Отдохни"
Беременная девушка Маска не будет заранее оглашать пол ребенка
Беременная девушка Маска не будет заранее оглашать пол ребенка
Мирзоян открыл купальный сезон в Одессе, несмотря на плохие погодные условия
Мирзоян открыл купальный сезон в Одессе, несмотря на плохие погодные условия
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS