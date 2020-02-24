Из-за коронавируса биржевые индексы в Европе опустились до трехлетнего минимума – Bloomberg

После сообщений о вспышке коронавируса в Италии существенно подешевели акции компаний по производству предметов роскоши, туристических фирм и авиакомпаний, говорится в обзоре Bloomberg.

24 февраля на европейских биржах отмечается существенное понижение стоимости акций, что аналитики связывают с сообщениями о вспышке коронавирусной инфекции в Италии. Об этом пишет Bloomberg.

Индекс Stoxx Europe 600 при открытии торгов упал на 3,6% – до минимальной отметки с июня 2016 года.

Обвалились, в первую очередь, акции компаний по выпуску предметов роскоши, туристических фирм и авиакомпаний. Так, котировки Moet Hennessy Louis Vuitton упали на 7,2%, EasyJet – на 13%.

Базовый индекс фондового рынка для итальянской фондовой биржи упал с начала суток на 4,8%, говорится в обзоре Bloomberg. Котировки акций футбольного клуба "Ювентус" потеряли 11% на фоне сообщений о возможной приостановке чемпионата страны.

Италия является третьей страной в мире по количеству инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 после Китая и Южной Кореи. Случаи заболевания зарегистрированы в шести областях Италии: Ломбардии, Венето, Эмилии-Романье, Пьемонте, Трентино-Альто-Адидже и Лацио.

По данным агентства ANSA, начиная с 21 февраля умерло пять человек, более 200 заболели.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 24 февраля жертвами коронавируса в Китае стали 2592 человека, инфицировано 77 150 жителей. За пределами Китая, по данным ВОЗ на 23 февраля, зафиксировано 1769 случаев заболевания в 28 странах, 17 человек погибли. На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит у берегов Японии, они выздоровели.