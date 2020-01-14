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Китайская товарная биржа приобрела почти 50% акций украинской "Фондовой биржи ПФТС"

Из числа собственников украинской "Фондовой биржи ПФТС" вышли три зарегистрированные в Белизе и одна зарегистрированная на Маршалловых островах компании.

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Владельцем ПФТС стала биржа с годовым оборотом $1 трлн
Владельцем ПФТС стала биржа с годовым оборотом $1 трлн
Фото: pixabay.com

Товарная биржа Bohai Commodity Exchange (BOCE, Гонконг, Китай) приобрела 49,9% акций украинской "Фондовой биржи ПФТС". Об этом сообщается в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Дата получения информации – 3 января.

Из числа владельцев акций "Фондовой биржи ПФТС" вышли компании Primeview LTD (Белиз, было почти 8,5%), Dakal LTD (Белиз, было 9,37%), Crookston Limited (Белиз, было почти 9,06%) и Boline LTD (Маршалловы острова, было почти 9,22%), а у Parvana LTD (Маршалловы острова) осталось только 0,12% из более чем 8,9%.

Financial Club отмечает, что бенефициары этих компаний неизвестны.

В тот же день поступила информация, что ООО "Компания по управлению активами и администратор пенсионных фондов "Альтана Инвестмент Менеджмент" увеличила число акций "Фондовой биржи ПФТС" с почти 2,35% до почти 5,1%.

Годовой оборот BOCE – $1 трлн. Компания основана в 2009 году с участием частных китайских инвесторов, нескольких государственных компаний, а также муниципалитета штата Тянцзине. В 2017 году Bohai Commodity Exchange купила Украинский банк реконструкции и развития.

Объем торгов на "Фондовой бирже ПФТС" составил за три квартала 2019 года 77,7 млрд грн. Это более трети оборота фондовых бирж Украины.

Теги: Украина, Китай, Гонконг, биржа, акции, Белиз, Маршалловы острова
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