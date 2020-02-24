Санэпидслужбу в Украине восстанавливать не будут – замглавы Минздрава

Власти Украины не собираются восстанавливать санитарно-эпидемиологическую службу, заявил 24 февраля на брифинге в Киеве заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Мы собираемся восстанавливать не санитарно-эпидемиологическую службу. Мы собираемся восстанавливать систему готовности для реагирования в том числе на эпидемиологические, радиологические угрозы и на опасности токсикологического характера. Это будет комплексный подход", – сказал он.
Система санэпидконтроля будет создана в ближайшее время, подчеркнул Ляшко.
В мае 2017 года Кабинет Министров Украины ликвидировал Государственную санитарно-эпидемиологическую службу из-за нецелесообразности дальнейшего функционирования. Выполнение ее полномочий положили на Госпотребслужбу.
Совет национальной безопасности и обороны 11 февраля 2020 года рекомендовал Министерству здравоохранения Украины восстановить санитарно-эпидемиологическую службу в связи с угрозой вспышки коронавируса.