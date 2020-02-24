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Санэпидслужбу в Украине восстанавливать не будут – замглавы Минздрава

Украина создаст систему реагирования на эпидемиологические угрозы, однако санитарно-эпидемиологическая служба как ведомство воссоздано не будет. Об этом заявил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

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Украина создаст комплексную службу санэпидконтроля, обещают в Минздраве
Украина создаст комплексную службу санэпидконтроля, обещают в Минздраве
Фото: ЕРА

Власти Украины не собираются восстанавливать санитарно-эпидемиологическую службу, заявил 24 февраля на брифинге в Киеве заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы собираемся восстанавливать не санитарно-эпидемиологическую службу. Мы собираемся восстанавливать систему готовности для реагирования в том числе на эпидемиологические, радиологические угрозы и на опасности токсикологического характера. Это будет комплексный подход", – сказал он.

Система санэпидконтроля будет создана в ближайшее время, подчеркнул Ляшко.

В мае 2017 года Кабинет Министров Украины ликвидировал Государственную санитарно-эпидемиологическую службу из-за нецелесообразности дальнейшего функционирования. Выполнение ее полномочий положили на Госпотребслужбу.

Совет национальной безопасности и обороны 11 февраля 2020 года рекомендовал Министерству здравоохранения Украины восстановить санитарно-эпидемиологическую службу в связи с угрозой вспышки коронавируса.

Теги: эпидемия, Санэпидслужба, Минздрав, коронавирус, Виктор Ляшко
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