Армани провел показ на Неделе моды в Милане в пустом зале из-за коронавируса

Итальянский модельер Джорджо Армани провел закрытый показ новой коллекции на Неделе моды в Милане, чтобы избежать распространения коронавируса.

Итальянский модельер Джорджо Армани провел закрытый показ на Неделе моды в Милане в пустом зале. Видео опубликовали на YouTube-канале модного дома.

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Видео: Armani / YouTube

Решение провести показ без зрителей связано с распространением коронавируса в Италии. Об этом сообщало издание Vogue.

Армани заявил, что хочет обеспечить благополучие всех своих приглашенных гостей, не позволяя им посещать многолюдные места. Поэтому он решил провести шоу при пустых трибунах.

Показ состоялся 23 февраля.

Италия стала эпицентром вспышки COVID-19 в Европе. Больше 10 городов закрыты на карантин, власти до сих пор не нашли нулевого пациента.