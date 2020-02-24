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24 февраля, 2020
 
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Армани провел показ на Неделе моды в Милане в пустом зале из-за коронавируса

Итальянский модельер Джорджо Армани провел закрытый показ новой коллекции на Неделе моды в Милане, чтобы избежать распространения коронавируса.

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Показ состоялся 23 февраля
Показ состоялся 23 февраля
Фото: EPA

Итальянский модельер Джорджо Армани провел закрытый показ на Неделе моды в Милане в пустом зале. Видео опубликовали на YouTube-канале модного дома.

ВИДЕО
Видео: Armani / YouTube

Решение провести показ без зрителей связано с распространением коронавируса в Италии. Об этом сообщало издание Vogue.

Армани заявил, что хочет обеспечить благополучие всех своих приглашенных гостей, не позволяя им посещать многолюдные места. Поэтому он решил провести шоу при пустых трибунах. 

Показ состоялся 23 февраля.

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Теги: Италия, Милан, трансляция, мода и красота, шоу, Джорджио Армани, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
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