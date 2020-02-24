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Бог им судья – и тем, кто камни в живых людей бросал, и тем, кто подстрекал с экранов – руководительница хореографической студии, артисты которой были эвакуированы из Китая

Ирина Богданова, руководительница криворожской хореографической студии Fashion Pa Ballet, артисты которой оказались в Ухане в разгар эпидемии, рассказала изданию "ГОРДОН", что члены ее коллектива были больше напуганы встречей в Украине, чем коронавирусом.

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В Украину эвакуированные прибыли 20 февраля
В Украину эвакуированные прибыли 20 февраля
Фото: ЕРА

В интервью изданию "ГОРДОН" Ирина Богданова, руководительница криворожской хореографической студии Fashion Pa Ballet, артисты которой работали в Ухане по контракту и оказались там в разгар эпидемии, заявила, что участникам инцидента в Новых Санжарах "бог судья".

"Сейчас все кинулись оправдывать этих новосанжарцев, говорят: не осуждайте, они просто не были информированы. Ну слушайте, на дворе XXI век, кто хотел узнать, тот узнал, что на борт самолета ни в коем случае не возьмут тех, кто кашляет, чихает, у кого повышенная температура, словом, есть хоть какие-то признаки недомогания. Бог им судья – и тем, кто камни в живых людей бросал за деньги или по дурости, и тем, кто подстрекал с экранов: "Везут китайскую заразу, гибнуть будут наши дети!" Эти эвакуированные ребята тоже чьи-то дети. Вам в сыновья и дочки годятся", – сказала она.

По словам руководительницы студии, члены ее коллектива "скорее встречей в Украине были в большей степени напуганы и шокированы", чем напуганы эпидемией коронавируса.

"О родителях этих ребят уже и не говорю – что им пришлось пережить... Ну представьте себе: в автобус бросали камни, брызгали из газовых баллончиков, плевали, проклинали – и наших танцоров, и семьи с детьми, эвакуированные из Китая... Всего можно было ожидать, только не этого. У ребят была мысль: "Лучше бы мы не возвращались". Можете себе представить, чтобы так говорили люди, о которых родина вроде бы позаботилась, забрала из очага эпидемии домой?" – отметила Богданова.

В первую ночь в "Новых Санжарах" реально страшно было: а если у кого-то хватит ума поджечь? – руководительница хореографической студии, артисты которой были эвакуированы из Китая. Читайте полное интервью

Украина 20 февраля эвакуировала из Китая 45 украинцев и 27 иностранцев. Их поместили на обсервацию в медцентр Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области, где они проведут 14 дней.

Эвакуация проходила на фоне протестов в Новых Санжарах и столкновений местных жителей с силовиками. Открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 24 февраля жертвами коронавируса в Китае стали 2592 человека, инфицировано 77 150 жителей. За пределами Китая, по данным ВОЗ на 23 февраля, зафиксировано 1769 случаев заболевания в 28 странах, 17 человек погибли. На территории Украины заболевших нет.

Теги: эвакуация, хореограф, коронавирус SARS-CoV-2, Ухань, коронавирус, Новые Санжары
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