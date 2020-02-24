В первую ночь в "Новых Санжарах" реально страшно было: а если у кого-то хватит ума поджечь? – эвакуированная из Китая руководительница хореографической студии

Ирина Богданова: Я нарочно стараюсь не называть ни имен, ни фамилий наших ребят лишний раз, потому что им в этой стране с этими людьми жить... Фото из личного архива Ирины Богдановой

Бог им судья – и тем, кто камни в живых людей бросал, за деньги или по дурости, и тем, кто подстрекал с экранов: "Везут китайскую заразу, гибнуть будут наши дети!

– Если почитать нашу прессу, складывается впечатление, будто все 50 человек эвакуированных приписаны к нашему коллективу, – говорит Ирина, – хотя на самом деле танцоров из Fashion Pa там только 17. Молодые парни и девушки, все совершеннолетние, всем за 20, все могут сами распоряжаться своей жизнью. И когда их спрашиваешь, были ли они напуганы этой эпидемией, понимаешь, что скорее встречей в Украине были в большей степени напуганы и шокированы. О родителях этих ребят уже и не говорю – что им пришлось пережить... Ну представьте себе: в автобус бросали камни, брызгали из газовых баллончиков, плевали, проклинали – и наших танцоров, и семьи с детьми, эвакуированные из Китая... Всего можно было ожидать, только не этого. У ребят была мысль: "Лучше бы мы не возвращались". Можете себе представить, чтобы так говорили люди, о которых Родина вроде бы позаботилась, забрала из очага эпидемии домой?

Сейчас все кинулись оправдывать этих новосанжарцев, говорят: не осуждайте, они просто не были информированы. Ну, слушайте, на дворе XXI век, кто хотел узнать, тот узнал, что на борт самолета ни в коем случае не возьмут тех, кто кашляет, чихает, у кого повышенная температура, словом, есть хоть какие-то признаки недомогания. Бог им судья – и тем, кто камни в живых людей бросал, за деньги или по дурости, и тем, кто подстрекал с экранов: "Везут китайскую заразу, гибнуть будут наши дети!" Эти эвакуированные ребята тоже чьи-то дети. Вам в сыновья и дочки годятся...

Сейчас у меня телефон буквально разрывается – наверное, все издания, какие только есть, позвонили: "Дайте срочно номера тех, кто в Новых Санжарах!" А зачем я буду это делать – ради хайпа? Чтобы у моих артистов спрашивали: "Расскажите, что вы чувствовали, когда над вами издевались ваши соотечественники?" Или: "А сколько вы заработали в Китае?" Это же первый вопрос: сколько вы заработали? В каких нарядах танцевали? Больше не о чем спросить, наверное. Уже понаписывали такого, перекрутив информацию о контрактах, о поездках, – читаем и удивляемся: откуда это?

Желающих поехать работать в Китай меньше не стало. Несмотря на коронавирус

– Вот вы лучше поинтересуйтесь, почему наши артисты едут в Китай, – продолжает Ирина, – и я отвечу просто и понятно: потому что в Украине нет работы. И танцоры, и певцы, и циркачи – все едут! Ждут, пока китайцы справятся с эпидемией, чтобы подписать новые контракты. Потому что там молодежь может реализоваться, зарабатывать, многие в Китае остаются, женятся, выходят замуж... И сейчас, будьте уверены, желающих поехать работать в Китай меньше не стало. Несмотря на коронавирус. А после такого приема, как в Новых Санжарах, многие из тех, кто уехал по контракту и думал вернуться, передумают.

Наши парни и девушки работали в государственном парке развлечений – большом, как "Диснейленд". В Китае много таких парков: и государственных, и частных – целые сети. В каждом аттракционы, театры, рестораны... Нам бы такое, чтобы молодежь оставалась в Украине, а не выезжала.

– Ребята рассказывали, как в Китае борются с эпидемией?

– Как только стало понятно, что речь идет об эпидемии, китайцы, у которых, если вы помните, 17 лет назад была вспышка смертельно опасного SARS, приняли все необходимые меры: массовые мероприятия отменили, на карантин закрыли целые районы и города. Жалко, что время упустили все-таки: поначалу не верили, что все настолько серьезно... Но кричать про "безобразие" и "китайскую заразу, подброшенную специально в годовщину Майдана", может лишь тот, кто абсолютно не понимает, какая развитая страна Китай. По экономике она вторая после Америки. Мы с ними рядом не стояли.

Наши танцоры в Ухане жили в общежитии, где условия были лучше, чем в этих Новых Санжарах. Душ, туалет, чистота кругом, комнаты ежедневно обрабатывались, бесплатно выдавали маски, антисептики, гигиенические средства, привозили еду, платили суточные, наше посольство в Китае также выдавало деньги... Украине бы такое гособеспечение и такие превентивные меры – стране, первой по кори, по туберкулезу и еще бог знает по каким заразным болезням!

Никакой паники не было. Китайцы твердо верят: их ученые изобретут вакцину, иначе быть не может. Посольство украинское само вышло на ребят, были составлены списки, создана группа, в которой всех регулярно информировали, как обстоят дела, что когда будет, в какое время приедет автобус и заберет в аэропорт. Люди спокойно ждали, когда их эвакуируют. Ну, может, волнение какое-то было лишь в связи с тем, что планировали вылет на 11-е число, потом перенесли. Но никто не обрывал телефоны в истерике: мол, ой, зрада-зрада, нас бросили.

С местными жителями наши не контактировали, не ходили ни на какие рынки, ни в какие людные места. Три недели сидели в карантине и постоянно поддерживали с нами связь по интернету. Думаю, если бы, не дай бог, кто-то подхватил инфекцию, за это время она бы проявилась.

Ну еще в Новых Санжарах две недели побудут. Говорят, что там тоже неплохо – в самом санатории. Хорошо кормят, персонал хорошо относится. Только скучают они, конечно, сильно: ни мам, ни пап, ни нас – никого же не видели. Мы не имели права даже их встретить. Хотя если бы знали, что так встретят чужие люди, наверное, наплевали бы на все запреты...

Каждый день мы беседуем с ними – вроде, говорят, страсти улеглись, никто не ходит под окнами, не выкрикивает гадостей. Может, все-таки сыграло свою роль то, что санаторий находится под охраной. Но в первую ночь реально страшно было: а если у кого-то хватит ума поджечь?

Дважды в день меряют температуру, каждые три дня берут анализы

– Сейчас много пишут о том, что это не местные, это привезенные "титушки" выполняли политический заказ...

– Не буду утверждать, что нет. И что политика тут ни при чем. Есть правоохранительные органы, пускай разбираются. Стояли там и хлопцы в капюшонах, но были и бабушки-дедушки, тетушки, явно местные. Даже если это профинансированные кем-то провокаторы, разве это лучше характеризует нашу страну? Назовите еще одно государство в Европе, где могут за деньги или по чьей-то указке выйти и в своих же граждан камни швырять! Я нарочно стараюсь не называть ни имен, ни фамилий наших ребят лишний раз, потому что им в этой стране с этими людьми жить...

И еще раз хочу сказать: напишите, пожалуйста, что никому там плохо, слава богу, не стало. Что артисты наши – молодые, сильные, спортивные парни и девчата. Насколько я знаю, в том числе по их рассказам, потому что они там ежедневно получали информацию о заболевших, о каждом новом случае, в Китае заболевают в основном пожилые люди, они в группе риска, к тому же никто из иностранцев не заразился. Не надо их лишний раз тревожить и травмировать.

Пока они на карантине, они от всех изолированы. Никуда не выходят, играют в карты, нарды, "Монополию". Дважды в день им меряют температуру, каждые три дня берут анализы. Они, слава богу, в норме. Даст бог, так будет и дальше.

Раньше можно было передачи в санаторий передавать, сейчас запретили. А так привозили им и фрукты (даже переселенцы с Донбасса – видимо, потому что сами были нежеланными гостями), и пиццу от ветеранов АТО... Мне многие звонят и пишут – школы, садики, просто неравнодушные граждане... Спрашивают, что привезти, выслать. Спасибо вам всем, у наших ребят все есть. Самое главное – ваши слова поддержки, мы им это читаем, пересылаем, чтобы показать: не все у нас в стране так запущено. Им важно это чувствовать. А кто уже выслал что-то – ну, было принято решение передавать эти посылки в детские дома. Думаю, там тоже будут вам благодарны, еще как...