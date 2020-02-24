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МИД Украины не рекомендует посещать Иран и север Италии, украинское консульство в Милане прекратило прием граждан

Украинцам рекомендуют не посещать пострадавшие от вспышки коронавируса итальянские регионы Ломбардия, Венето, Пьемонт и Эмилия-Романья, а также ряд городов в Иране.

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В туристическом центре Италии Милане закрываются учреждения из-за вспышки коронавируса
В туристическом центре Италии Милане закрываются учреждения из-за вспышки коронавируса
Фото: ЕРА

Министерство иностранных дел рекомендует украинским туристам воздержаться от путешествий на север Италии, где выявлена вспышка коронавирусного заболевания COVID-19. Об этом 24 февраля сообщил сайт ведомства.

Речь идет о регионах Ломбардия, Венето, Пьемонт и Эмилия-Романья.

"Органами власти Италии полностью карантинные меры введены в 10 муниципалитетах региона Ломбардия провинции Лоди – Казальпустерленго, Кодоньо, Кастильоне-д'Адда, Фомбио, Малео, Сомалия, Бертонико, Терранова-де-Пасерини, Кастельгерсундо и Сан-Фиорано, а также в муниципалитете Во Эуганео в провинции Падуя, регион Венето. Соотечественникам, которые продолжают находиться в этих регионах, необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, избегать посещения пораженных вирусом провинций, сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшее консульское учреждение Украины", – отметили в МИД.

При этом вечером 24 февраля Генеральное консульство Украины в Милане (регион Ломбардия) сообщило в Facebook, что приостанавливает прием граждан в связи со вспышкой коронавируса.

"Генеральное консульство Украины в Милане по согласованию с МИД Украины с 25 февраля приостанавливает прием граждан и выдачу документов. Прием будет восстановлен после получения соответствующих рекомендаций от региональных органов власти Ломбардии", – сказано в заявлении.

https://www.facebook.com/milan.mfa.gov.ua/posts/1456535587859436

Также украинский МИД проинформировал о нежелательности посещать иранские города Тегеран, Кум, Арак и Гилан, где выявлены очаги коронавирусной инфекции. Украинцев, находящихся в Иране, просят немедленно сообщить о своем местонахождении в посольство.

В северных регионах Италии зафиксирована вспышка коронавируса. Известно о смерти шести человек, подтверждено более 200 случаев заражения. Ни один украинец, находящийся в Италии, не болен COVID-19, утверждают в правительстве Украины.

В Иране коронавирусом заражено 64 человека, 12 человек умерли, сообщил минздрав этой страны.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 24 февраля жертвами коронавируса в Китае стали 2592 человека, инфицировано 77 150 жителей.

Теги: Иран, Италия, МИД Украины, Тегеран, Милан, Пьемонт, консульство Украины, Венето, Ломбардия, коронавирус SARS-CoV-2, Эмилия-Романья
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