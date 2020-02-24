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Ни один украинец в Италии не заболел COVID-19 – Кабмин Украины

Как рассказала глава офиса коммуникаций Кабинета Министров Татьяна Коврига, сообщения о заражении граждан Украины коронавирусом в дипломатические миссии не поступали.

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Итальянские власти ввели строгие карантинные меры в городах, где зафиксирована коронавирусная инфекция
Итальянские власти ввели строгие карантинные меры в городах, где зафиксирована коронавирусная инфекция
Фото: ЕРА

Информации об инфицировании граждан Украины в очаге вспышки коронавируса в Италии у украинских дипломатов нет. Об этом на брифинге в Киеве 24 февраля сообщила руководительница офиса коммуникаций Кабинета Министров Украины Татьяна Коврига, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"По информации Генерального консульства Украины в Милане, в северной Италии, по состоянию на 9.00 сегодняшнего дня информация о заражении коронавирусом граждан Украины не поступала. И посольство Украины в Италии, и консульства в Неаполе и Милане круглосуточно с гражданами на связи, мониторят ситуацию", – сказала она.

По ее словам, работают три горячие линии, по которым украинцы в Италии могут обратиться за помощью.

В северных регионах Италии зафиксирована вспышка коронавируса. Известно о смерти шести человек, подтверждено более 200 случаев заражения. Итальянские власти ввели строгие карантинные меры в городах, где зафиксирована коронавирусная инфекция.

Госпогранслужба заявила, что начинает температурный скрининг всех граждан, прибывающих в Украину из Италии.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 24 февраля жертвами коронавируса в Китае стали 2592 человека, инфицировано 77 150 жителей. За пределами Китая, по данным ВОЗ на 23 февраля, зафиксировано 1769 случаев заболевания в 28 странах, 17 человек погибли. На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит у берегов Японии, оба уже здоровы.

Теги: Украина, Италия, Милан, Неаполь, украинцы, дипломаты, коронавирус SARS-CoV-2
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