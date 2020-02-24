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ЕС выделяет €232 млн на борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2

Из €232 млн, выделенных ЕС, €114 млн будет направлено Всемирной организации здравоохранения, еще €100 млн – на исследования, связанные с диагностикой, терапией и профилактикой коронавирусной инфекции. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна играть ведущую роль в борьбе с китайским коронавирусом.

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Фон дер Ляйен: Общественное здравоохранение является приоритетом номер один
Фон дер Ляйен: Общественное здравоохранение является приоритетом номер один
Фото: EPA

Европейский союз выделяет €232 млн на борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, опубликованном на ее сайте 24 февраля. 

"Поскольку количество случаев [заражения] продолжает расти, общественное здравоохранение является приоритетом номер один. Будь то повышение готовности в Европе, в Китае или где-либо еще, международное сообщество должно работать вместе, и Европа должна играть ведущую роль", – цитирует пресс-служба президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен. 

В Еврокомиссии ожидают, что финансирование поможет выявить и диагностировать новые случаи заболевания, оказать помощь уже инфицированным и предотвратить дальнейшую передачу вируса. 

€232 млн распределят так: 

  • 114 млн – Всемирной организации здравоохранения;
  • €100 млн – на исследования, связанные с диагностикой, терапией и профилактикой;
  • 15 млн  Африке, на организацию быстрой диагностики и эпидемиологического надзора;
  • 3 млн – на возвращение граждан ЕС из Китая. 

В заявлении сказано, что часть этих средств будет выделена сразу, остальная – в ближайшие месяцы.

В Брюсселе обеспокоены ситуацией в Италии, где зарегистрировано более 200 случаев инфицирования китайским коронавирусом, однако ЕС пока не принимает радикальные меры, отмечает Euronews.

"Что касается решений по поводу ограничений на путешествия... Они будут приниматься государствами – членами Европейского союза. Это в их компетенции. В данном контексте я призвала членов сообщества согласовывать свои действия и делиться информацией при принятии решений", – сказала еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес. 

Она подчеркнула, что в случае необходимости ЕС готов увеличить помощь. 

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 24 февраля жертвами коронавируса в Китае стали 2592 человека, инфицировано 77 150 жителей. За пределами Китая, как сообщил 24 февраля на пресс-конференции директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, зафиксировано 2074 случая заболевания в  28 странах, погибло 23 человека, пишет ANSA. В Европе инфицированные есть в Италии, Германии, Франции, Великобритании, России, Испании, Бельгии, Финляндии, Швеции и Израиле, сказано в отчете ВОЗ за 23 февраля. 

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.

Теги: Италия, Еврокомиссия, Европейский союз, Урсула фон дер Ляйен, Стелла Кириакидес, Тедрос Адханом Гебрейесус, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
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