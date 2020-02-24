Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Глава ВОЗ: Способен ли вирус SARS-CoV-2 вызвать пандемию? Безусловно

Слово "пандемия" не подходит для описания ситуации с распространением коронавируса, однако он имеет пандемический потенциал. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гебрейсус считает, что употребление слова "пандемия" может вызывать страх в обществе
Гебрейсус считает, что употребление слова "пандемия" может вызывать страх в обществе
Фото: ЕРА

Коронавирус SARS-CoV-2 теоретически способен вызвать пандемию, если ему не противостоять. Об этом на брифинге в Женеве 24 февраля заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Брифинг транслировался в Twitter ВОЗ.

"Обладает ли коронавирус потенциалом, чтобы вызвать пандемию? Безусловно. Она уже здесь? По нашей оценке, еще нет", – сказал Гебрейесус.

Решение о том, использовать ли слово "пандемия" для описания ситуации, основывается на постоянной оценке географического распространения вируса, серьезности заболевания, которое он вызывает, и воздействия, которое он оказывает на общество, пояснил глава ВОЗ.

"Использование термина "пандемия" в настоящее время не отвечает реальности и, конечно же, может вызвать страх, – отметил гендиректор. – Надо сосредоточиться на сдерживании коронавируса, делая все возможное, чтобы подготовиться к потенциальной пандемии".

За пределами Китая, по данным ВОЗ на 23 февраля, зафиксировано 1769 случаев заболевания в 28 странах, 17 человек погибли. На территории Украины заболевших нет.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января ВОЗ объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 24 февраля жертвами коронавируса в Китае стали 2592 человека, инфицировано 77 150 жителей.

Теги: ВОЗ, Тедрос Адханом Гебрейесус, коронавирус SARS-CoV-2, пандемия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Сын Шварценеггера Джозеф Баена отмечает первую годовщину отношений с девушкой, а она с ним – вторую
Сын Шварценеггера Джозеф Баена отмечает первую годовщину отношений с девушкой, а она с ним – вторую
Австралийские врачи прооперировали солиста группы Scorpions Майне
Австралийские врачи прооперировали солиста группы Scorpions Майне
Дочь Сумской впервые показала свою семью
Дочь Сумской впервые показала свою семью
  Армани провел показ на Неделе моды в Милане в пустом зале из-за коронавируса
  Армани провел показ на Неделе моды в Милане в пустом зале из-за коронавируса
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS