В Китае от коронавируса умерло 2663 человека

За одни сутки в Китае 2589 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией, выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений. С момента вспышки новой болезни излечиться от вируса удалось 27 230 пациентам.

По состоянию на начало суток 25 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2663 человека. За последние сутки умер 71 человек, 68 из них – в провинции Хубэй. Об этом сообщает Национальный комитет здравоохранения КНР.

Всего было зарегистрировано 77 658 подтвержденных случаев заболевания. За одни сутки 2589 человек выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений.

В целом излечиться от вируса удалось 27 230 пациентам.

В Гонконге, Макао и Тайване был зарегистрирован 121 подтвержденный случай заражения.

По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами материкового Китая зарегистрировано 2069 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 29 странах. За сутки – 300 новых случаев. Общее число погибших составляет 23 человека. Только за последние сутки жертвами вируса стали шесть человек.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.