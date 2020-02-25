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В Италии, где бушует коронавирус, пустеют полки магазинов. Фоторепортаж

Вчера 23.24
В северных регионах Италии, где введены карантинные меры из-за вспышки коронавируса, пустеют полки магазинов. Об этом в эфире телеканала ZIK рассказала 24 февраля находящаяся в Италии украинка Мария Бех. По ее словам, в Милане "массовая истерия и паника, магазины все пустые, полки полупустые, люди стоят в очереди фактически за бутербродами, очень много ругаются". Фотографии пустых полок в пригороде Милана Пьольтелло опубликовало агентство ЕРА.
Теги: Италия, карантин, Милан, очередь, очереди, бутерброд, магазин, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
 

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