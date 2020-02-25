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В ВОЗ заявили, что пик эпидемии коронавируса в Китае прошел

Эксперты Всемирной организации здравоохранения, которые побывали в регионах, откуда пошло распространение вируса, считают, что пик эпидемии пришелся на конец января.

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Гебрейесус: Речь идет об эпидемии в отдельных странах
Гебрейесус: Речь идет об эпидемии в отдельных странах
Фото: ЕРА

Китай прошел пик эпидемии коронавируса, об этом 24 февраля в ходе брифинга заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет "Немецкая волна".

Эксперты ВОЗ, которые побывали в регионах, откуда пошло распространение вируса, считают, что пик эпидемии пришелся на конец января.

Гебрейесус подчеркнул, что сейчас ситуацию с коронавирусной инфекцией нельзя назвать глобальной пандемией.

"Цифры из Италии, Ирана и Южной Кореи очень беспокоят, но сейчас речь идет об эпидемии в отдельных странах. Пандемией называют распространение нового вируса по всей планете", – отметил глава ВОЗ.

В ВОЗ также рассказали, что в настоящий момент смертность от коронавируса составляет 0,7%. Пациенты с легкими симптомами выздоравливают за две недели, с тяжелыми – за период от трех до семи недель.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 25 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2663 человека, заболевших 77 658. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами материкового Китая зарегистрировано 2069 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 29 странах. За сутки – 300 новых случаев. Общее число погибших составляет 23 человека. Только за последние сутки жертвами вируса стали шесть человек.

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.

Теги: Китай, ВОЗ, вирус, Всемирная организация здравоохранения, Тедрос Адханом Гебрейесус, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
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