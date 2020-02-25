В Черновцах госпитализировали женщину, которая вернулась из Италии, ее симптомы напоминали коронавирусную инфекцию

Женщина самостоятельно обратилась к медикам в Черновцах, у нее была высокая температура. Взятые у нее пробы проверяются.

Пробы проверят на грипп, а затем, возможно, и на коронавирус Фото: ЕРА

В инфекционное отделение Черновицкой областной больницы поместили женщину, которая недавно вернулась из Италии, ее проверяют на возможное заражением коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом агентству "Укринформ" 25 февраля рассказала заместитель директора областного департамента здравоохранения Мария Полищук.

Пациентка сама обратилась к врачам с жалобами на высокую температуру, сказал изданию "Молодий буковинець" заведующий отделом Черновицкого областного лабораторного центра Минздрава Украины Юрий Падурару.

Сопутствующие симптомы у госпитализированной характерны для коронавируса, отметил он, но сначала в лаборатории исследуют анализы на грипп.

"Если не подтвердится, что это грипп, тогда отправим на Киев, где анализы будут проверять уже на коронавирус", – заявил Падурару.

В Италии жертвами коронавируса уже стали семь человек, заболели около 300. Страна является третьей в мире по количеству инфицированных после Китая и Южной Кореи.

24 февраля в украинском правительстве отмечали, что ни один гражданин Украины, находившийся в Италии, не заболел COVID-19 – болезнью, вызываемой новым коронавирусом.

На территории Украины заболевших также нет. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.