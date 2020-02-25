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ВОЗ передала Украине 30 наборов реагентов для тестирования коронавируса

Наборы реагентов для тестирования на новый коронавирус, которые Украине передала Всемирная организация здравоохранения, содержат примерно 3000 реакций, чего хватит для исследований на заболевание более 950 человек.

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Диагностика будет проводиться исключительно в случаях, соответствующих эпидемиологическому и клиническому определениям болезни со стороны ВОЗ
Диагностика будет проводиться исключительно в случаях, соответствующих эпидемиологическому и клиническому определениям болезни со стороны ВОЗ
Фото: Центр громадського здоров’я України / Facebook

Всемирная организация здравоохранения передала 30 наборов реагентов для тестирования на новый коронавирус в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины. Об этом говорится в сообщении центра на странице в Facebook.

Наборы содержат примерно 3000 реакций, их хватит для исследований на заболевание более 950 человек.

"С 2019 года ВОЗ оказывает поддержку Украине по улучшению подготовки к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения. Эта поддержка со стороны ВОЗ осуществляется с целью повышения возможностей Украины подготовиться к появлению возможных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19", – говорится в сообщении.

В центре добавили, что в Европе усилены меры по тестированию на коронавирус. ВОЗ ввела механизм передачи клинических образцов инфицированных пациентов в международные референс-лаборатории. Сейчас в европейском регионе работает шесть международных лабораторий для выявления нового коронавируса.

https://www.facebook.com/phc.org.ua/posts/1754475108010543

В начале февраля в центре говорили, что диагностика будет проводиться исключительно в случаях, соответствующих эпидемиологическому и клиническому определениям болезни, указанным в рекомендациях ВОЗ. Купить тест-систему для самостоятельного пользования невозможно.

https://www.facebook.com/phc.org.ua/posts/1722429174548470

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 25 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2663 человека, 77 658 человек заболели. По данным Всемирной организации здравоохранения на 24 февраля, за пределами Китая зарегистрировано 2069 случаев заболевания в 29 странах, 23 человека скончались.

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.

Теги: Украина, ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, болезнь, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
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