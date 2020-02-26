Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Все погибшие от коронавируса граждане Италии были пожилыми людьми

Самому молодому из умерших в Италии от коронавируса жителей было 62 года, самому пожилому – 88 лет. У некоторых из них наличие коронавирусной инфекции подтвердили уже посмертно.

Почти все погибшие страдали болезнями сердца и онкологией
Почти все погибшие страдали болезнями сердца и онкологией
Фото: ЕРА

В Италии все погибшие от коронавируса были пожилыми людьми и имели предшествующие патологии. Об этом сообщает издание Corriere della Serra.

Самому молодому из умерших было 62 года, самому пожилому – 88 лет. Практически у всех были болезни, связанные с сердечно-сосудистой системой или онкология.

У некоторых из них наличие коронавирусной инфекции подтвердили уже посмертно.

К вечеру 25 февраля в Италии подтвердили смерть 11 человек, заболевших COVID-19 – болезнью, которую вызывает новый коронавирус.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 26 февраля в Китае от нового коронавируса умерло 2715 человек, заразились 78 064, излечились 29 745. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами материкового Китая зарегистрировано 2459 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 33 странах. За сутки – 390 новых случаев. Общее число погибших составляет 34 человека.

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.

Теги: смерть, Италия, онкология, болезнь, погибшие, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Бывшая жена Вайнштейна тайно встречается с Эдрианом Броуди
Бывшая жена Вайнштейна тайно встречается с Эдрианом Броуди
"Черная лилия". Винник спел новую песню
"Черная лилия". Винник спел новую песню
  "Страшные сказки: Город ангелов". Вышел тизер сериала с Натали Дормер. Видео
  "Страшные сказки: Город ангелов". Вышел тизер сериала с Натали Дормер. Видео
Роналду принял ванну с детьми
Роналду принял ванну с детьми
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS