Все погибшие от коронавируса граждане Италии были пожилыми людьми

Самому молодому из умерших в Италии от коронавируса жителей было 62 года, самому пожилому – 88 лет. У некоторых из них наличие коронавирусной инфекции подтвердили уже посмертно.

Почти все погибшие страдали болезнями сердца и онкологией Фото: ЕРА

В Италии все погибшие от коронавируса были пожилыми людьми и имели предшествующие патологии. Об этом сообщает издание Corriere della Serra.

Самому молодому из умерших было 62 года, самому пожилому – 88 лет. Практически у всех были болезни, связанные с сердечно-сосудистой системой или онкология.

У некоторых из них наличие коронавирусной инфекции подтвердили уже посмертно.

К вечеру 25 февраля в Италии подтвердили смерть 11 человек, заболевших COVID-19 – болезнью, которую вызывает новый коронавирус.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 26 февраля в Китае от нового коронавируса умерло 2715 человек, заразились 78 064, излечились 29 745. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами материкового Китая зарегистрировано 2459 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 33 странах. За сутки – 390 новых случаев. Общее число погибших составляет 34 человека.

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.