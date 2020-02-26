Пилоты самолета, эвакуировавшего украинцев из Уханя: Людям, которые кидали камни в наши автобусы, хотим пожелать крепкого здоровья

Члены экипажа самолета авиакомпании SkyUp, которые эвакуировали граждан Украины и других государств из китайского Уханя из-за вспышки коронавируса, пожелали людям, которые атаковали автобусы в Новых Санжарах Полтавской области, чтобы ни с ними, ни с их близкими такой ситуации не произошло.

Члены экипажа самолета компании SkyUp, которые эвакуировали граждан Украины и других государств из китайского Уханя из-за вспышки коронавируса, в интервью изданию "Обозреватель" рассказали, что на предложение руководства авиакомпании отправиться в Китай откликнулось около 30 пилотов.

Издание пишет, что в телефонном интервью принимали участие пять членов экипажа – капитан самолета Тарас, пилоты и бортпроводники Дмитрий, Юрий, Александр и Дмитрий.

"У нас есть группы в мессенджерах, отдельная группа пилотов, где руководство компании высказало просьбу эвакуировать украинцев. Там все желающие, добровольно оставили сообщения. Откликнулось много людей, порядка 30 пилотов. Руководство, ответственные службы уже по своим критериям выбрали, кто полетит. Отдел планирования сопоставил графики экипажей, и выбор пал на нас", – сказал один из членов экипажа.

Он рассказал, что сопротивление жителей Новых Санжар Полтавской области, куда везли эвакуированных на обсервацию, было неприятным, однако люди в автобусах понимали, что защищены.

"Мы с уверенностью двигались дальше, знали, что все в порядке. Мы были защищены полицией, Нацгвардией и всеми ведомствами. Реакция, которую показали в СМИ, она отличается от реальной. На следующий день никаких протестов не было. Это показывает, что люди не так категорично настроены. Просто есть разные реакции и люди. Людям, которые кидали камни в наши автобусы, атаковали колонну, хотим пожелать крепкого здоровья. Чтобы ни с ними, ни с близкими не происходило такой ситуации, которая произошла с нашими людьми в Китае", – подчеркнул член экипажа самолета.

По его словам, прямого контакта с местными властями не было, но поддержка была.

"Что касается волонтеров, организации Красный Крест, нашей компании, которая была здесь ключевым игроком – все работали, поддержка чувствуется. Все наши запросы услышаны, обеспечение есть… Еды достаточно. Спасибо поварам, всем людям причастным, патрулям, которые нас охраняют, – все вносят свою лепту. Тут вовлечено очень много людей, в том числе и водители автобусов, и врачи, и те, кто обеззараживает самолет и так далее", – отметил он.

Члены экипажа рассказали, что трижды в день им измеряют температуру и берут мазки слизистой оболочки.

С борта самолета, прилетевшего в Харьков 20 февраля, сошли 94 человека, из них 72 пассажира и 22 члена экипажа и медперсонала. Среди пассажиров 45 граждан Украины и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля).

20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань, где находится эпицентр вспышки коронавируса SARS-CoV-2. Эвакуированные заселились в медцентр Нацгвардии Украины "Новые Санжары". Среди них 45 граждан Украины и 27 иностранцев.

Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в поселке. Протестующие начали забрасывать автобусы и полицейских камнями, разбили окна в нескольких автобусах. Один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей, заявили в полиции. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. 24 человека были задержаны. 21 февраля полиция отпустила 23 из 24 человек.

Всего начато шесть уголовных производств по факту массовых беспорядков в Новых Санжарах. Один из участников протестов отправлен под ночной домашний арест; его задержали по подозрению в покушении на насильственные действия в отношении полицейского.

Пяти подозреваемым сообщили о подозрении.