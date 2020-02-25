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ПРОИСШЕСТВИЯ

Полтавская полиция опровергла свое сообщение об аресте участников беспорядков в Новых Санжарах

Информация об избрании меры пресечения четырем подозреваемым в участии в массовых беспорядках оказалась неверной; суд еще рассматривает ходатайства, заявили в Главном управлении Нацполиции в Полтавской области.

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Полтавские полицейские извинились за неверную информацию
Полтавские полицейские извинились за неверную информацию
Фото: Поліція Полтавської області / Facebook

Главное управление Национальной полиции в Полтавской области опровергло свое сообщение об аресте четырех вероятных участников беспорядков, которые произошли в Новых Санжарах. Уточненный пресс-релиз вечером 25 февраля размещен на сайте управления.

В предыдущую новость о подозрениях, объявленных фигурантам дела, внесены правки.

"25 февраля в рамках уголовных производств, которые расследует следственное управление полиции Полтавской области, сообщено о подозрении еще пяти лицам. Сейчас в Октябрьском районном суде Полтавы рассматривается ходатайство об избрании двум лицам меры пресечения. Также подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения другим фигурантам уголовного производства. Приносим извинения за неточную информацию, опубликованную ранее", – заявили в полиции.

Об аресте четырех подозреваемых сообщал спикер областного управления Нацполиции Юрий Сулаев.

Всего начато шесть уголовных производств по факту массовых беспорядков в Новых Санжарах. Один из участников протестов отправлен под ночной домашний арест; его задержали по подозрению в покушении на насильственные действия в отношении полицейского.

20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань, где находится эпицентр вспышки коронавируса SARS-CoV-2. Эвакуированные заселились в медцентр Нацгвардии Украины "Новые Санжары". Среди них 45 граждан Украины и 27 иностранцев.

Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в поселке. Протестующие начали забрасывать автобусы и полицейских камнями, разбили окна в нескольких автобусах. Один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей, заявили в полиции. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. 24 человека были задержаны. 21 февраля полиция отпустила 23 из 24 человек.

В конце декабря 2019 года в китайском Ухане впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 25 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2663 человеказаболевших – 77 658.

По данным ВОЗ, за пределами материкового Китая зарегистрировано 2069 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 29 странах. За сутки – 300 новых случаев. Общее число погибших составляет 23 человека (за последние сутки – шесть).

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.

Состояние украинских и иностранных граждан, находящихся на обсервации, хорошее, ни у кого нет симптомов респираторного заболевания, сообщила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

Теги: Полтава, арест, беспорядки, Национальная полиция, подозрение, опровержение, коронавирус SARS-CoV-2, Новые Санжары
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