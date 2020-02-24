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Скалецкая на обсервации впервые встретилась с эвакуированными из Уханя гражданами

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что ни у одного из эвакуированных из Китая из-за вспышки коронавируса украинцев и граждан других стран, которые находятся на карантине в санатории в Новых Санжарах Полтавской области, нет симптомов ОРВИ.

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Скалецкая для встречи с людьми надела костюм биологической защиты
Скалецкая для встречи с людьми надела костюм биологической защиты
Фото: Zoryana Skaletska / Facebook

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, которая находится на обсервации в Новых Санжарах Полтавской области вместе с эвакуированными из Уханя гражданами Украины и других стран, впервые встретилась с ними. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Сегодня впервые встретилась с гражданами, эвакуированными из Китая. Посетила их комнаты на втором и третьем этажах санатория "Новые Санжары". Все здоровы. Ни у одного из эвакуированных подозрения на ОРВИ нет", – написала Скалецкая.

Она отметила, что надела костюм биологической защиты, потому что это обязательное требование эпидемиологов.

"Благодарна всем, кто вынужден разместиться на обсервацию, за то, что они понимают и придерживаются всех правил. Чувствуем себя единой командой. Единственные жалобы, которые сейчас услышала, касаются разве что некоторых бытовых вопросов. Работаем над тем, чтобы обсервация в Новых Санжарах стала более комфортной", – отметила глава Минздрава.

https://www.facebook.com/zoryana.chernenko/posts/10157069023698596

Украина 20 февраля эвакуировала из Китая 45 украинцев и 27 иностранцев. Их поместили на обсервацию в медцентр Национальной гвардии Украины в Полтавской области, где они проведут 14 дней.

Эвакуация проходила на фоне протестов в Новых Санжарах и столкновений местных жителей с силовиками. Открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. 

Скалецкая вечером 20 февраля сообщила, что тоже отправится на карантин в Новые Санжары, чтобы "успокоить как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальную часть страны". 21 февраля она заселилась в санаторий.

Теги: карантин, Минздрав, Зоряна Скалецкая, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус, Новые Санжары
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