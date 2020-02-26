Мэр Сан-Франциско объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса, в городе нет еще ни одного случая заражения

В США мэр Сан-Франциско Лондон Брид заявила, что власти города должны укреплять готовность к возможной вспышке нового коронавируса, и объявил о введении чрезвычайного положения.

В Сан-Франциско проживает около 900 тыс. человек Фото: wikipedia.org

Мэр американского города Сан-Франциско (штат Калифорния) Лондон Брид объявила чрезвычайное положение на фоне вспышки в мире коронавируса SARS-CoV-2. Об этом 25 февраля написало издание The Hill.

Брид сказала, что в городе пока не было подтверждено ни одного случая заболевания, однако "глобальная картина быстро меняется", а потому нужно укреплять готовность.

Чрезвычайное положение позволит городским властям собрать ресурсы и персонал, а также повысить способность быстрого реагирования на потенциальные случаи коронавируса в городе, пишет издание.

Заявление Брид прозвучало на фоне заявлений американских чиновников в области здравоохранения о вероятности вспышки вируса в США.

На данный момент в Соединенных Штатах подтверждено 57 случаев заражения коронавирусом, среди них 40 – пассажиры, эвакуированные с карантинного круизного лайнера Diamond Princess, пишет The Hill.

В Сан-Франциско проживает около 900 тыс. человек.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.

По состоянию на 26 февраля в Китае от нового коронавируса умерло 2715 человек, заразились 78 064, излечились 29 745. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами материкового Китая зарегистрировано 2459 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 33 странах. За сутки – 390 новых случаев. Общее число погибших составляет 34 человека.