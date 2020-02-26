В Китае за сутки от коронавируса погибло 52 человека, все – в провинции Хубэй

В КНР в общей сложности зарегистрировано 78 064 подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией, излечились уже 29 745 человек.

Больше всего жертв коронавируса в провинции Хубэй Фото: ЕРА

На начало суток 26 февраля в Китае от нового коронавируса умерло 2715 человек. Только за последний день жертвами инфекции стали 52 человека – все в провинции Хубэй, 42 из них в Ухане. Об этом сообщает Национальный комитет по здравоохранению КНР.

В общей сложности зарегистрировано 78 064 подтвержденных случая заболевания. Излечились уже 29 745 человек.

В Гонконге, Макао и Тайване зафиксировано 126 случаев инфицирования SARS-CoV-2. На данный момент известно о трех смертях.

По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами материкового Китая зарегистрировано 2459 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 33 странах. За сутки – 390 новых случаев. Общее число погибших составляет 34 человека. Только за последние сутки жертвами вируса стали 11 человек.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.