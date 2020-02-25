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Коронавирус SARS-CoV-2. В Италии количество умерших достигло 11

За минувшие сутки еще четверо пожилых людей скончались от коронавирусной инфекции, сообщили итальянские власти.

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Вирус проник на остров Сицилия
Вирус проник на остров Сицилия
Фото: ЕРА

К вечеру 25 февраля в Италии подтверждена смерть 11 человек, заболевших COVID-19 – болезнью, которую вызывает новый коронавирус. Об этом на пресс-конференции сообщил чрезвычайный комиссар итальянского правительства Анджело Боррелли, информирует агентство ANSA.

Скончались две женщины и двое мужчин. Возраст жертв – от 76 до 91 года, все они – жители северных регионов страны.

Количество заразившихся достигло 322. Большинство из них проживают в регионах Ломбардия и Венето. Также выявлены три случая инфицирования на Сицилии.

Несколько итальянцев заболели COVID-19, находясь за границей – в Австрии и Испании.

Ранее сообщалось, что от коронавирусной болезни в Италии умерло семь человек. Страна является третьей в мире по количеству инфицированных после Китая и Южной Кореи.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 25 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2663 человеказаболевших – 77 658. По данным ВОЗ, за пределами материкового Китая зарегистрировано 2069 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 29 странах. За сутки – 300 новых случаев. Общее число погибших составляет 23 человека (за последние сутки – шесть).

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.

Теги: Италия, Ломбардия, коронавирус SARS-CoV-2
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