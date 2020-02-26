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Помпео обвинил власти Ирана и Китая в попытке скрыть масштаб распространения коронавируса

Иран и Китай должны рассказать правду об истинных масштабах распространения коронавируса и сотрудничать с международными организациями, заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

Помпео: Журналистов The Wall Street Journal, которые пытались получить достоверную информацию о вспышке заболевания, выслали из Китая
Помпео: Журналистов The Wall Street Journal, которые пытались получить достоверную информацию о вспышке заболевания, выслали из Китая
Фото: ЕРА

Государственный секретарь США Майк Помпео обвинил власти Китая и Ирана в попытке скрыть масштаб распространения коронавируса в этих странах. Об этом сообщило агентство Associated Press 25 февраля.

Помпео подчеркнул, что журналистов американского издания The Wall Street Journal, которые пытались получить достоверную информацию о вспышке заболевания, выслали из Китая.

Госсекретарь также заявил, что иранские власти должны рассказать правду о ситуации в своей стране на фоне информации, что масштабы распространения коронавируса там намного значительнее, чем официально признано.

Он высказал мнение, что если не скрывать информацию и проводить необходимые исследования, китайские медики и медики в других странах были бы гораздо лучше подготовлены к решению этой проблемы.

Помпео добавил, что все страны, включая Иран, должны рассказать правду о коронавирусе и сотрудничать с международными организациями.

24 февраля депутат иранского парламента Ахмад Амириабади Фарахани заявил, что в Иране коронавирус убил уже 50 человек. Он сказал, что правительство Ирана не позволяет распространять новости о коронавирусе, чтобы не подвергать людей стрессу.

По состоянию на 25 февраля, по официальным данным, коронавирусом в Иране заразилось 95 человек, 15 из них скончались. Заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи подтвердил, что у него диагностировали коронавирусную инфекцию.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 25 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2663 человека, 77 658 человек заболели. По данным Всемирной организации здравоохранения на 24 февраля, за пределами Китая зарегистрировано 2069 случаев заболевания в 29 странах, 23 человека скончались. 

На территории Украины заболевших нет.

Теги: США, Иран, Китай, журналисты, Майк Помпео, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
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