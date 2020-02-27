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В Китае за сутки от коронавируса погибло 29 человек, количество смертей уменьшается

С начала вспышки в Китае зарегистрировано 78 497 случаев заражения коронавирусом, 2744 человека умерли, 32 495 пациентов вылечились.

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В течение суток на территории материкового Китая зафиксировали 433 новых случая заражения коронавирусом
В течение суток на территории материкового Китая зафиксировали 433 новых случая заражения коронавирусом
Фото: ЕРА

В течение суток 26 февраля в Китае от нового коронавируса умерло 29 человек. Об этом сообщает Национальный комитет по здравоохранению КНР.

26 из 29 человек умерли в провинции Хубэй – эпицентре распространения инфекции.

В течение суток на территории материкового Китая зафиксировали 433 новых случая заражения коронавирусом. 2750 человек вылечились и уже выписаны.

Всего с начала вспышки в Китае зарегистрировано 78 497 случаев заражения коронавирусом, 2744 человека умерли, 32 495 пациентов вылечились.

В течение суток 25 февраля в Китае от коронавируса умерло 52 человека, что свидетельствует от том, что количество смертей в стране уменьшается.

По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами материкового Китая зарегистрировано 2918 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 37 странах. За сутки – 459 новых случаев. Общее число погибших составляет 43 человека. Только за последние сутки жертвами вируса стали девять человек.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии. 26 февраля журналистка Stranieri in Italia Марианна Сороневич сообщила, что в итальянском регионе Кампания коронавирус SARS-CoV-2 выявлен у гражданки Украины. 

Теги: Украина, Китай, карантин, пневмония, жертвы, инфекция, погибшие, коронавирус SARS-CoV-2, Ухань, коронавирус, Хубэй
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