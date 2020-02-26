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Первый случай коронавируса в Южной Америке. Заразился 61-летний бразилец

Житель Сан-Паулу вернулся из Италии с симптомами коронавирусной инфекции, тесты оказались положительными, сообщили в министерстве здравоохранения Бразилии.

20 человек в Бразилии проверяют на инфицирование SARS-CoV-2
20 человек в Бразилии проверяют на инфицирование SARS-CoV-2
Фото: ЕРА

Впервые заражение коронавирусной инфекцией (болезнь COVID-19) подтверждено в Южной Америке. Тесты, взятые у 61-летнего жителя бразильского Сан-Паулу, оказались положительными, сообщили 26 февраля в министерстве здравоохранения Бразилии, сообщает Agência Brasil.

Мужчина 21 февраля вернулся из поездки в регион Ломбардия в Северной Италии. У него наблюдались лихорадка, сухой кашель, боль в горле и насморк. Заражение новым коронавирусом SARS-CoV-2 подтвердили в лаборатории института Adolfo Lutz.

Инфицированного решили не госпитализировать: он находится в хорошем клиническом состоянии и останется в домашней изоляции в течение следующих 14 дней, заявили бразильские медики.

Министр здравоохранения Бразилии Луис Энрике Мандетта сказал, что этот случай важен и для ученых, поскольку пока неизвестно, как коронавирус проявит себя в летних условиях (Сан-Паулу находится в Южном полушарии).

Еще 20 человек в Бразилии проверяют на инфицирование SARS-CoV-2.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 26 февраля в Китае от нового коронавируса умерло 2715 человек, заразилось – 78 064, излечилось – 29 745. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами материкового Китая на 26 февраля зарегистрировано 2790 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 37 странах, число погибших составило 43 человека.

На территории Украины заболевших нет.

Теги: Бразилия, Сан-Паулу, Ломбардия, коронавирус SARS-CoV-2
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