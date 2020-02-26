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26 февраля, 2020
 
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"Евровидение 2020" могут перенести из-за коронавируса

Международный песенный конкурс "Евровидение 2020" может не состояться в назначенные даты или пройти в пустом зале из-за распространения коронавируса.

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Организаторы и представители Европейского вещательного союза заявили, что тщательно мониторят текущую ситуацию с распространением коронавируса
Организаторы и представители Европейского вещательного союза заявили, что тщательно мониторят текущую ситуацию с распространением коронавируса
Фото: Eurovision Song Contest / Facebook

Международный песенный конкурс "Евровидение 2020" могут перенести из-за эпидемии коронавируса. Об этом изданию AD сообщил нидерландский вирусолог Аб Остерхау,

"Нужно рассматривать и тот вариант, что конкурс может не состояться. Все зависит от того, насколько сильной будет эпидемия коронавируса непосредственно перед "Евровидением". Хотя мы можем успеть победить вирус, как это было с SARS в 2003 году", – заявил он.

В Европейском вещательном союзе отметили, что рассматриваются различные варианты ограничений при проведении конкурса в условиях эпидемии.

"Возможно, будет введено ограничение по количеству посетителей шоу, или оно состоится на пустой арене, или в отдельной телевизионной студии. В любом случае не стоит преждевременно говорить о возможных проблемах с проведением "Евровидения 2020". Организаторы и представители Европейского вещательного союза тщательно мониторят текущую ситуацию с распространением коронавируса", – говорится в сообщении.

Конкурс "Евровидение 2020" должен пройти в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. Конкурс будут вести актриса и ведущая Шанталь Янзен, ведущая, певица, дважды участвовавшая в "Евровидении", Эдсилия Ромбли и певец Ян Смит.

Участник от Украины в Роттердаме выступит в первом полуфинале. У него будет 16 конкурентов. Победителем нацотбора на "Евровидение 2020" стала группа Go-A с песней "Соловей". Она получила максимальное количество баллов от жюри и телезрителей.

В конце декабря 2019 года в китайском Ухане впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 24 февраля общее число жертв коронавируса в Китае достигло 2592 человек, инфицировано 77 150 жителей, при этом 24,7 тыс. человек излечились от вызываемой вирусом болезни COVID-19 и были выписаны из больниц. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами КНР по состоянию на 23 февраля зафиксировано 1769 случаев заболевания в 28 странах мира, 17 пациентов умерли.

На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.

Теги: Евровидение 2020, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
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