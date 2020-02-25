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Ведущую новостей на канале "UA:Перший" отправили в отпуск из-за поведения на нацотборе "Евровидение 2020"

Видео, компрометирующее ведущую новостей на канале "UA:Перший" Елену Близнякову, в социальных сетях опубликовали ее коллеги спустя сутки после окончания финала нацотбора "Евровидение 2020".

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Ведущая новостей на "Суспільном" отправлена в отпуск
Ведущая новостей на "Суспільном" отправлена в отпуск
Фото: https://tv.suspilne.media

Журналистка и ведущая новостей на канале "UA:Перший" Елена Близнякова отправлена в отпуск из-за поведения за кулисами национального отбора "Евровидение 2020", сообщает "Детектор Медиа"

Поводом для отстранения журналистки от работы стало видео, опубликованное 23 февраля в 20.25 на персональной странице Ольги Бараш. В 21.38 его обнародовала на своей странице в Facebook сотрудница онлайн-издания "Страна.ua" Олеся Медведева.

https://www.facebook.com/olesia.medvedieva/videos/1266866813504438/

По словам шеф-редактора новостей "Суспільного" Вероники Бондар, редакция считает поведение Елены Близняковой во время подготовки к выходу в эфир "недопустимым".

Комментируя инцидент изданию "Детектор Медиа", Бондар подчеркнула, что Близнякова работает на канале четвертый год и отработала эфир 22 февраля надлежащим образом. 

Елена Близнякова на своей персональной странице в Facebook заявила, что сожалеет о случившемся за кулисами национального отбора на "Евровидение 2020". 

"Признаю, что позволила себе во время работы пару глотков алкоголя. Я была очень уставшей, чтобы учесть побочные действия от лекарств, которые вынуждена принимать по состоянию здоровья. Осознаю свою вину и мне очень стыдно, потому что в течение многих лет я изо всех сил старалась делать свою работу хорошо. Прошу прощения у всех, кто видел меня в недопустимом состоянии", – написала 24 февраля Близнякова. 

https://www.facebook.com/ohblizniakova/posts/10206799107494434

В комментариях к посту руководитель пресс-службы канала СТБ Елена Сандул написала, что у нее есть вопросы не к Близняковой, а к коллегам, опубликовавшим компрометирующее видео. 

Исполнительный продюсер "Суспільного" Елена Очман считает, что поведение коллег, снявших и опубликовавших видео, "хуже, чем поведение Близняковой накануне выхода в эфир". 

Скриншот: Lena Blizniakova / Facebook
Скриншот: Lena Blizniakova / Facebook

Елена Близнякова четвертый год работает журналистом и с 2019 года является ведущей выпуска новостей на телеканале "UA:Перший".

Помимо ежедневных эфиров, Близнякова при необходимости выходит в прямой эфир во время проведения многочасовых телемарафонов и экстренных включений. 

Финал национального отбора на "Евровидение 2020" состоялся 22 февраля. Победителем конкурса стала группа "Go-A". 

Теги: телевидение, Украина, алкоголь, Евровидение 2020
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