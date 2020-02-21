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В финале нацотбора "Евровидение 2020" выступят Тина Кароль, Джамала и Верка Сердючка

22 февраля в 19.00 в эфире телеканалов CTБ и "UA:Перший" состоится финал национального отбора на музыкальный конкурс "Евровидение 2020".

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22 февраля на сцене дворца культуры КПИ, помимо шести финалистов, выступят приглашенные звезды
22 февраля на сцене дворца культуры КПИ, помимо шести финалистов, выступят приглашенные звезды
Фото: Євробачення / Facebook

22 февраля в эфире финальной части национального отбора на музыкальный конкурс "Евровидение 2020", кроме шести финалистов, выступят приглашенные звезды Верка Сердючка, Тина Кароль и Джамала, сообщается на официальном сайте нацотбора "Евровидение 2020".

По информации организаторов конкурса, Верка Сердючка покажет "грандиозное музыкальное выступление", Тина Кароль подготовила шоу-номер, а Джамала споет песню "Жалі", написанную совместно с хип-хоп-исполнительницей alyona alyona. 

Из первого полуфинала в финал нацотбора прошли Krutь с композицией "99", Go-A с песней "Соловей" и Jerry Heil с песней Vegan.

Победителями второго полуфинала стали Tvorchi с композицией Bonfire, Khayat с песней Call For Love и David Axelrod с песней Horizon. 

Конкурс "Евровидение 2020" пройдет в Роттердаме (Нидерланды).

Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. 

Участник от Украины в Роттердаме выступит в первом полуфинале. У него будет 16 конкурентов.

Теги: Джамала, Тина Кароль, Верка Сердючка, Евровидение 2020
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