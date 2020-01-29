"Евровидение 2020". Назван день выступления участника от Украины

Представитель Украины на международном песенном конкурсе "Евровидение 2020" выступит в один день с 16 другими участниками.

В Роттердаме 28 января прошла жеребьевка участников международного песенного конкурса "Евровидение 2020". Об этом сообщается на сайте конкурса.

Украинский представитель выступит в первом полуфинале, который пройдет 12 мая. Всего в первом полуфинале выступят 17 участников, во втором полуфинале, который состоится 14 мая, – 18.

Участники первого полуфинала: Украина, Северная Македония, Беларусь, Литва, Швеция, Словения, Австралия, Ирландия, Россия, Норвегия, Кипр, Хорватия, Азербайджан, Мальта, Израиль, Румыния, Бельгия.

Участники второго полуфинала: Австрия, Дания, Молдова, Болгария, Польша, Швейцария, Сан-Марино, Финляндия, Сербия, Армения, Латвия, Исландия, Чехия, Грузия, Греция, Португалия, Эстония и Албания.

Представители стран "Большой пятерки" (Германии, Великобритании, Испании, Италии, Франции) и Нидерландов выступят только в финале, 16 мая.

Таблицы со списками участников разместили на странице конкурса "Евровидение" в Instagram.

Представителя Украины назовут 22 февраля. Прямые эфиры национального отбора 2020 года состоятся 8-го, 15 февраля (полуфиналы) и 22 февраля (финал) на СТБ и телеканале "UA:Перший".

Конкурс "Евровидение 2020" пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. Конкурс будут вести актриса и ведущая Шанталь Янзен; ведущая, певица, дважды участвовавшая в Евровидении, Едсилия Ромбли; певец Ян Смит.