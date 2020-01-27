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27 января, 2020
 
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Horizon. David Axelrod представил песню для нацотбора на "Евровидение 2020". Аудио

Украинский певец David Axelrod представил песню для нацотбора на "Евровидение 2020" – трек Horizon. Аудио он разместил на своем YouTube-канале. "Я написал Horizon, когда узнал, что у нас с любимой будет ребенок. Светлые и искренние эмоции переполняли меня, и все они вылились в эту балладу! Недаром представляю ее широкой публике только сейчас. Бывает, ты пишешь песню и понимаешь, что для нее еще не время", – рассказал музыкант. Его жена – продюсер Алена Мозговая. Их дочь Соломия родилась 26 февраля 2015 года. David Axelrod выступит во втором полуфинале нацотбора, 15 февраля.

 
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David Axelrod: Я написал Horizon, когда узнал, что у нас с любимой будет ребенок
David Axelrod: Я написал Horizon, когда узнал, что у нас с любимой будет ребенок
Скриншот: Dávid Axelrod / Facebook

видео

Видео: Dávid Axelrod / YouTube
Теги: Евровидение, Дэвид Аксельрод, Евровидение 2020, David Axelrod
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