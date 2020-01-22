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22 января, 2020
 
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Объявлены результаты жеребьевки полуфиналистов национального отбора на "Евровидение 2020"

В двух полуфиналах, которые состоятся 8-го и 15 февраля, выступят 16 участников.

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Телевизионная съемка национального отбора будет проходить в столичном Дворце культуры КПИ
Телевизионная съемка национального отбора будет проходить в столичном Дворце культуры КПИ
Фото: stb.ua

Украинские телеканалы СТБ и "UA: Суспільне мовлення" провели жеребьевку полуфиналистов национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение 2020". Об этом сообщается на сайте телеканала СТБ.

Первый полуфинал, 8 февраля:

1. Группа [О]
2. Jerry Heil
3. Katya Chilly
4. Kruеь
5. Go-A
6. Cloudless
7. Gio
8. Assol

Фото: stb.ua
Фото: stb.ua

Второй полуфинал, 15 февраля:

1. Moonzoo feat. F.M.F. Sure
2. Fo Sho
3. Элина Иващенко
4. Александр Порядинский
5. Garna
6. Khayat
7. David Axelrod
8. Tvorchi

Фото: stb.ua
Фото: stb.ua

Имя исполнителя, который представит Украину на "Евровидении 2020" в Нидерландах, станет известно в финале национального отбора 22 февраля в эфире телеканалов СТБ и "UA:Перший".

Телевизионная съемка национального отбора будет проходить в столичном Дворце культуры КПИ.

Музыкальный продюсер нацотбора-2020 – Руслан Квинта, ведущий прямых эфиров – Сергей Притула.

Члены жюри: артист оригинального жанра, композитор Андрей Данилко, певица Тина Кароль и музыкальный продюсер Виталий Дроздов.

Теги: Евровидение, Андрей Данилко, Тина Кароль, Сергей Притула, Katya Chilly, Руслан Квинта, жеребьевка, Александр Порядинский, нацотбор, Jerry Heil, Евровидение 2020, Виталий Дроздов
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