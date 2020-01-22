Объявлены результаты жеребьевки полуфиналистов национального отбора на "Евровидение 2020"

Украинские телеканалы СТБ и "UA: Суспільне мовлення" провели жеребьевку полуфиналистов национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение 2020". Об этом сообщается на сайте телеканала СТБ.
Первый полуфинал, 8 февраля:
1. Группа [О]
2. Jerry Heil
3. Katya Chilly
4. Kruеь
5. Go-A
6. Cloudless
7. Gio
8. Assol
Второй полуфинал, 15 февраля:
1. Moonzoo feat. F.M.F. Sure
2. Fo Sho
3. Элина Иващенко
4. Александр Порядинский
5. Garna
6. Khayat
7. David Axelrod
8. Tvorchi
Имя исполнителя, который представит Украину на "Евровидении 2020" в Нидерландах, станет известно в финале национального отбора 22 февраля в эфире телеканалов СТБ и "UA:Перший".
Телевизионная съемка национального отбора будет проходить в столичном Дворце культуры КПИ.
Музыкальный продюсер нацотбора-2020 – Руслан Квинта, ведущий прямых эфиров – Сергей Притула.
Члены жюри: артист оригинального жанра, композитор Андрей Данилко, певица Тина Кароль и музыкальный продюсер Виталий Дроздов.