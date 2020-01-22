Украинская певица Тина Кароль позировала без бюстгальтера. Фото, на котором она запечатлена в джемпере, надетом на голое тело, с глубоким выкатом на спине, певица разместила в Instagram.
Для фото исполнительница не стала надевать под одежду бюстгальтер, продемонстрировав голую спину.
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Автор фото – Анна Гончарова.
Тина Кароль родилась 25 января 1985 года.
В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой.
В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место.
В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.