Украинская певица Тина Кароль позировала в джемпере с глубоким выкатом на спине.

Украинская певица Тина Кароль позировала без бюстгальтера. Фото, на котором она запечатлена в джемпере, надетом на голое тело, с глубоким выкатом на спине, певица разместила в Instagram.

Для фото исполнительница не стала надевать под одежду бюстгальтер, продемонстрировав голую спину.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #tinakarol #тинакароль ph @little_puida Публикация от Тина Кароль (@tina_karol) 21 Янв 2020 в 12:50 PST

Автор фото – Анна Гончарова.

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года.



В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой.



В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место.



В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.