Тина Кароль показала фигуру в черном боди

Украинская певица Тина Кароль позировала, лежа на полу.

Украинская певица Тина Кароль разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в черном боди.

Певица позировала, лежа на полу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #tinakarol #тинакароль ph @little_puida Публикация от Тина Кароль (@tina_karol) 12 Янв 2020 в 11:50 PST

Автор фото – Анна Гончарова.

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой.

В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.