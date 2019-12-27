Тина Кароль вошла в жюри нацотбора на песенный конкурс "Евровидение 2020"

Украинская певица Тина Кароль будет выбирать участника национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение 2020".

Тина Кароль: Задача артиста – достойно выступить на конкурсе, а потом стать настоящей звездой в своей стране Фото: corp.suspilne.media

Украинская певица Тина Кароль вошла в состав жюри национального отбора на песенный конкурс "Евровидение 2020". Об этом сообщает телевещатель "UA: Суспільне мовлення".

"Мы выбираем тех, кто будет представлять страну, но не стоит забывать, что потом артист в нее возвращается. Задача артиста – достойно выступить на конкурсе, а потом стать настоящей звездой в своей стране", – отметила певица.

Тина Кароль в 2006 году представляла Украину на "Евровидении" в Афинах (Греция). Она заняла седьмое место.

Прямые эфиры национального отбора 2020 состоятся 8-го, 15 февраля (полуфиналы) и 22 февраля (финал) на СТБ и телеканале "UA:Перший".

Также членом жюри нацотбора в 2020 году будет артист оригинального жанра и композитор Андрей Данилко. Полный состав жюри будет известен позже.

16 октября Национальная общественная телерадиокомпания Украины заявила, что принять участие в отборе на "Евровидение 2020" могут только те исполнители и коллективы, которые с 2014 года не давали концерты в России и на оккупированных территориях.

65-й международный песенный конкурс "Евровидение 2020" состоится 12-го, 14-го и 16 мая 2020 года в городе Роттердам, Нидерланды.

Украина в 2019 году не принимала участия в "Евровидении". Победительницей украинского нацотбора на "Евровидение 2019" стала певица Maruv (Анна Корсун).

25 февраля глава правления НОТУ Зураб Аласания сообщил, что во время переговоров представители НОТУ и Maruv не достигли согласия о ее поездке на "Евровидение 2019" в Израиль. Он отметил, что это связанно с позицией певицы по поводу выступлений в РФ.

Maruv в ответ заявила, что искренне любит Украину, но "не готова выступать с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".