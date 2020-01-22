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22 января, 2020
 
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Певец Gio примет участие в нацотборе на "Евровидение" с песней Feeling so Lost. Аудио

Украинский певец Gio примет участие в национальном отборе на "Евровидение 2020" с англоязычной песней Feeling so Lost. Об этом сообщается на сайте телеканала СТБ. Композицию певец обнародовал на своем YouTube-канале в ноябре 2019 года. Gio выступит в первом полуфинале, который состоится 8 февраля. Победитель нацотбора станет известен 22 февраля, после двух полуфиналов (второй запланирован на 15 февраля).

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Gio выпустил песню Feeling so Lost еще в ноябре
Gio выпустил песню Feeling so Lost еще в ноябре
Скриншот: GIO / YouTube

видео

Видео: GIO / YouTube
Теги: аудио, певец, нацотбор, Gio
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