Певец Gio примет участие в нацотборе на "Евровидение" с песней Feeling so Lost. Аудио
Украинский певец Gio примет участие в национальном отборе на "Евровидение 2020" с англоязычной песней Feeling so Lost. Об этом сообщается на сайте телеканала СТБ. Композицию певец обнародовал на своем YouTube-канале в ноябре 2019 года. Gio выступит в первом полуфинале, который состоится 8 февраля. Победитель нацотбора станет известен 22 февраля, после двух полуфиналов (второй запланирован на 15 февраля).
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