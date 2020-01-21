Who We Are? Участница нацотбора на "Евровидение 2020" Garna представила конкурсную песню. Аудио
Участница нацотбора на "Евровидение 2020" Garna на своем YouTube-канале презентовала песню Who We Are?. "Спою для вас на национальном отборе "Евровидения 2020" уже в феврале!" – написала она. 22 января состоится жеребьевка, по результатам которой определится порядок выступлений в первом и втором полуфиналах. Прямые эфиры национального отбора 2020 года состоятся 8-го, 15 февраля (полуфиналы) и 22 февраля (финал) на СТБ и телеканале "UA:Перший".
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