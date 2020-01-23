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23 января, 2020
 
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Иващенко в нацотборе на "Евровидение 2020" споет песню Get Up. Видео

Украинская певица Элина Иващенко в нацотборе на международный конкурс "Евровидение 2020" исполнит песню Get Up. Об этом сообщили на сайте телеканала СТБ. Иващенко презентовала композицию в финале шоу "Х-фактор", победительницей которого стала. Видео разместили на YouTube-канале проекта. Продюсер Игорь Кондратюк заявил, что таких сильных песен в нацотборе не было с момента участия Джамалы с композицией "1944" в 2016 году.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Иващенко презентовала песню Get Up в финале "Х-фактора"
Иващенко презентовала песню Get Up в финале "Х-фактора"
Скриншот: Х-фактор / YouTube

видео

Видео: Х-фактор / YouTube
Теги: Евровидение, видео, Х-фактор, нацотбор, Евровидение 2020, Элина Иващенко
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