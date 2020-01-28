"Соловей". Go_A выпустили песню для нацотбора на "Евровидение 2020". Аудио
Украинская группа Go_A презентовала на своем YouTube-канале песню "Соловей", с которой примет участие в нацотборе на "Евровидение 2020". "Жизнь – это опыт, а он бывает разным. Главное никогда не терять оптимизм и уметь достойно выходить из любых ситуаций даже в момент влюбленности. Ведь главное не то, что происходит, а то, как ты на это реагируешь", – говорится в описании трека. Go_A выступят в первом полуфинале нацотбора, 8 февраля 2020 года.
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