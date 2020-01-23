Why Don't We. Вышла новая песня участников нацотбора на "Евровидение 2018" и шоу "Х-фактор" Mountain Breeze. Аудио
Украинская группа Mountain Breeze, участвовавшая в нацотборе на "Евровидение" в 2018 году и в шоу "Х-фактор 7" на телеканале СТБ, на своем YouTube-канале презентовала трек Why Don't We. "Эта песня – особенная. Она приснилась мне! Я помню как сейчас... Во сне я шел по коридорам какого-то выставочного здания и вдруг у меня начала кружиться мелодия припева песни. Я начал искать диктофон, чтобы записать ее, меня пытались отвлечь, но я всем говорил: "Подождите, я должен записать кое-что. Я резко проснулся, но мелодия продолжила звучать в моей голове. Это было рано утром, я проснулся, взял гитару, пошел на кухню и тихонько записал ее на диктофон", – рассказал о создании композиции фронтмен Mountain Breeze Александр Беляк. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба группы.
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