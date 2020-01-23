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23 января, 2020
 
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Why Don't We. Вышла новая песня участников нацотбора на "Евровидение 2018" и шоу "Х-фактор" Mountain Breeze. Аудио

Украинская группа Mountain Breeze, участвовавшая в нацотборе на "Евровидение" в 2018 году и в шоу "Х-фактор 7" на телеканале СТБ, на своем YouTube-канале презентовала трек Why Don't We. "Эта песня – особенная. Она приснилась мне! Я помню как сейчас... Во сне я шел по коридорам какого-то выставочного здания и вдруг у меня начала кружиться мелодия припева песни. Я начал искать диктофон, чтобы записать ее, меня пытались отвлечь, но я всем говорил: "Подождите, я должен записать кое-что. Я резко проснулся, но мелодия продолжила звучать в моей голове. Это было рано утром, я проснулся, взял гитару, пошел на кухню и тихонько записал ее на диктофон", – рассказал о создании композиции фронтмен Mountain Breeze Александр Беляк. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба группы.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Песня Why Don't We приснилась фронтмену группы Mountain Breeze
Песня Why Don't We приснилась фронтмену группы Mountain Breeze
Скриншот: Mountain Breeze / YouTube

видео

Аудио: Mountain Breeze / YouTube
Теги: Евровидение, аудио, Mountain Breeze
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