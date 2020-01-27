Jerry Heil представила припев трека, с которым будет участвовать в нацотборе на "Евровидение 2020"

Украинская певица Jerry Heil заявила, что ее песня для нацотбора на "Евровидение 2020" еще не готова полностью, поэтому она будет публиковать кусочки.

Украинская певица Jerry Heil представила в Instagram припев трека, с которым будет участвовать в нацотборе на "Евровидение 2020".

"А это просто видео из Stories. Пока нет полного лирик-видео к песне, как и самой песни, буду постить кусочки! Бытует мнение среди людей "традиционного" питания, что веганы агрессивны: нападают на людей, которые едят мясные блюда, с доводами о вегетарианстве, которых никто не спрашивал и так далее. Не знаю, я таких не видела", – рассказала она.

Ранее певица писала, что именно с песней Vegan примет участие в нацотборе.

"Представляете, 2020-й объявлен годом веганов, вы знали? Как совпало, что именно эта тема мне болела так, что я решила написать трек Vegan для выступления на "Евровидении"? Что надоумило? Совпадение?" – написала Jerry Heil.

Jerry Heil выступит в первом полуфинале нацотбора 8 февраля.

Имя исполнителя, который представит Украину на "Евровидении 2020" в Нидерландах, станет известно в финале национального отбора 22 февраля в эфире телеканалов СТБ и "UA:Перший".