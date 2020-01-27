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27 января, 2020
 
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Jerry Heil представила припев трека, с которым будет участвовать в нацотборе на "Евровидение 2020"

Украинская певица Jerry Heil заявила, что ее песня для нацотбора на "Евровидение 2020" еще не готова полностью, поэтому она будет публиковать кусочки.

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Трек Jerry Heil для нацотбора посвящен вегетарианству
Трек Jerry Heil для нацотбора посвящен вегетарианству
Фото: thejerryheil / Instagram

Украинская певица Jerry Heil представила в Instagram припев трека, с которым будет участвовать в нацотборе на "Евровидение 2020".

"А это просто видео из Stories. Пока нет полного лирик-видео к песне, как и самой песни, буду постить кусочки! Бытует мнение среди людей "традиционного" питания, что веганы агрессивны: нападают на людей, которые едят мясные блюда, с доводами о вегетарианстве, которых никто не спрашивал и так далее. Не знаю, я таких не видела", – рассказала она.

Ранее певица писала, что именно с песней Vegan примет участие в нацотборе.

"Представляете, 2020-й объявлен годом веганов, вы знали? Как совпало, что именно эта тема мне болела так, что я решила написать трек Vegan для выступления на "Евровидении"? Что надоумило? Совпадение?" – написала Jerry Heil.

Jerry Heil выступит в первом полуфинале нацотбора 8 февраля.

Имя исполнителя, который представит Украину на "Евровидении 2020" в Нидерландах, станет известно в финале национального отбора 22 февраля в эфире телеканалов СТБ и "UA:Перший".

Теги: Евровидение, нацотбор, Jerry Heil, Евровидение 2020
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