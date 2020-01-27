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27 января, 2020
 
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"Там, куди я йду". Группа [О] представила песню для нацотбора на "Евровидение 2020". Аудио

Украинская группа [О] представила на своем YouTube-канале песню "Там, куди я йду", с которой выступит на национальном отборе на "Евровидение 2020". "Мы всю жизнь посвятили музыке и сейчас чувствуем в себе достаточно опыта, чтобы представить современную музыку на украинском языке. Песня "Там, куди я йду" о том, что у каждого человека есть своя дорога, свой уникальный образ жизни, свое предназначение, своя звезда, которая его ведет. Поэтому каждая жизнь важна и имеет собственную цель. Но это не пафосный манифест, это легкая танцевальная композиция с намеками на африканские ритмы. Мы хотим, чтобы она заставила вас улыбаться, помнить о своей особой звезде и о том, что весна уже близко", – рассказали музыканты. Группа [О] выступит 8 февраля в первом полуфинале нацотбора на "Евровидение".

 
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Группа [O]: Песня "Там, куди я йду" о том, что у каждого человека есть своя дорога, свой уникальный образ жизни, свое предназначение, своя звезда, которая его ведет
Группа [O]: Песня "Там, куди я йду" о том, что у каждого человека есть своя дорога, свой уникальный образ жизни, свое предназначение, своя звезда, которая его ведет
Скриншот: [O] official page / YouTube

видео

Аудио: [O] official page / YouTube
Теги: Евровидение, аудио, группа [O], нацотбор, Евровидение 2020
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