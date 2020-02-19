Беременная вторым ребенком Джамала показала архивные снимки с голым животом

Беременная вторым ребенком украинская певица Джамала обнародовала фотографии, деланные в Одессе несколько лет назад.

Джамала: Одесса, я люблю тебя!

Беременная вторым ребенком украинская певица Джамала поделилась в Instagram подборкой архивных черно-белых снимков.

"Я море. Мне повезло. Я родилась у моря. Я пахну солнцем, солью и волной. И, знаешь, поняла однажды в споре, что море разлилось и стало мной", – процитировала она стихотворение Татьяны Милимко.

"Одесса, я люблю тебя!" – продолжила Джамала.

На фото певица запечатлена в черной одежде и с оголенным животом.

Концерт певицы в Одессе состоялся 18 февраля.

Джамала 26 апреля 2017 года вышла замуж за Бекира Сулейманова, а 27 марта 2018 года родила сына Эмира-Рахмана.

О своей второй беременности она сообщила 12 февраля.

В 2016 году певица победила на песенном конкурсе "Евровидение", который проходил в Швеции. Она исполняла песню "1944".