Джамала высказалась обо всех финалистах нацотбора на "Евровидение 2020"

Украинская певица Джамала, победительница "Евровидения 2016", отметила сильные и слабые стороны финалистов нацотбора на "Евровидение 2020": Go-A, Jerry Heil, Krutь, Tvorchi, David Axelrod и Khayat.

Украинская певица Джамала, победительница "Евровидения 2016", прокомментировала выступления всех финалистов нацотбора на "Евровидение 2020". Подборку видео разместили на YouTube-канале радио "Хит FM", в эфирах утренней программы "Хеппі ранок" которого стала Джамала.

По словам Джамалы, участники группы Gо-A выглядели опытными, пели уверенно, попадали в ноты.

"Они доказали, что могут быть в финале. Мне только не нравится, что этот фольклорный тренд был в топе три года назад. И мне кажется, это выглядит устарело. Я обожаю украинскую музыку, фольклорность, но не так прямолинейно и не так в лоб. Это выглядит как переделанная украинская песня. Однако вокал очень хороший. Номер – очень ровно, для меня не было прямо номера, но выступили хорошо. Мне кажется, что группа Gо-A – победители по работе со зрителями в первом полуфинале нацотбора", – заявила она.

Бандуристка и певица Krutь (Марина Круть), как призналась Джамала, напомнила ей американскую певицу Лану Дель Рей и отметила удачную презентацию песни с помощью анимации.

"Мне понравился мультяшный персонаж, видеоряд. Но когда она начала петь на сцене, я не знаю, что ей помешало… Возможно, у нее было что-то с мониторингом: она не смогла спеть эту песню. И она, как настоящий музыкант, не может быть удовлетворена таким выступлением. Для меня песня – очень хорошо! Но само выступление и исполнение вживую – плохо. Хотя она и волшебная и я считаю ее сексуальной, доброй и светлой, мне бы хотелось добавить к этому уверенность и настоящий вокал", – сказала Джамала.

Она добавила, что при этом считает выход Krutь в финал справедливым:

"Я согласна с тем, что Krutь попала в финал! Однако я думаю, что в дальнейшем делать большой акцент на бандуре не требуется. Надо акцентировать внимание на песне, на ее исполнении, харизме. Ведь на "Евровидении" ценятся три момента: или ты супервеселый фрик, или драматический певец, или что-то непредвиденное. Она должна дать какую-то свою энергию, свою философию и добавить в это пение", – отметила певица.

Джамала призналась, что Jerry Heil немного разочаровала ее.

"Когда исполнитель излагает песню, мы ее слушаем, воспринимаем такую красивую, чистую, обработанную, и воспринимаем ее качественной. И когда исполнитель выходит на сцену и не может продать сам свою песню, это очень трудно. Она выглядела очень яркой, позитивной, но, мне кажется, немного переборщила с номером. Ее выступление выглядело, как детский праздник, где было много ярких костюмов. Как по мне, это был перебор", – сказала она.

Также Джамала не почувствовала саму песню.

"Мне не хватило голоса, я не почувствовала, где песня. Она очень нежно делает этот субтон на записи, а общего драйва мне не хватило. Вот почему [судья нацотбора, композитор и артист оригинального жанра Андрей] Данилко сказал, что она не умеет работать с публикой. Для меня это означает, что она не умеет нести песню в массы. Спеть так, чтобы заверить всех в том, что это ее песня. Сделать какой-то сильный акцент, а этого не было. Ее сравнивали с Билли Айлиш, но Билли Айлиш суперкруто поет. Номер Jerry Heil не понравился вообще. А по работе с публикой… Мне кажется, что ей не хватает опыта", – заявила Джамала.

Певица призналась, что ей понравилась группа Tvorchi.

"Я кайфую от музыки Tvorchi, у них есть такая свежесть! Когда они запели, у меня были ощущения, будто открыли окна! Да, им не хватает уверенности, но если солист Tvorchi за эту неделю сделает невероятное, подтянет вокал и будет более уверенным, то будет круто! Мне не хватает эпатажа в виде, движениях. Хочется, чтобы он был на сцене, как лев. Вокалист должен сам загореться на сцене, этого не хватает. Зажигайтесь, Tvorchi! Они харизматичные, притягивают, и у них есть классная песня. Но надо вокал!" – заявила Джамала.

David Axelrod, как отметила Джамала, выступил наиболее профессионально.

"David пел наиболее уверенно и выглядел опытным певцом. Нам может нравиться или не нравиться песня, но он спел технично. По саунду песня олдскульная, но спета очень точно. В финале важно, кто кого перепоет. Важно, кто продаст свою песню. Для меня David Axelrod спел очень хорошо. Я бы не поставила ему ниже, чем "6", – сказала она.

Говоря о выступлении Khayat, Джамала отметила, что исполнитель, который принимал участие и в нацотборе 2019 года, значительно вырос во многих отношениях.

"Он очень вырос как исполнитель, уверенно выглядит, визуально изменился", – отметила Джамала.

По словам певицы, песня Call For Love, с которой Khayat принимал участие в нацотборе, напомнила ей Siren Song лидера прошлогоднего нацотбора Maruv. Джамала предположила, что над песней Khayat работал либо тот же автор, либо аранжировщик ориентировался на композицию Maruv.

"Она похожа по форме. Сейчас можно делать припев на инструменталке. Мне был похож вайп. Может, хотели понравиться именно этим. Танцы, перформанс можно доделать", – сказала о выступлении Khayat Джамала.

По ее мнению, участнику есть над чем работать.

"У него остались проблемы с вокалом, интонацией, и мне хотелось бы, чтобы он их преодолел", – заявила певица.

Представителя Украины на "Евровидении 2020" назовут в финале 22 февраля.

Конкурс "Евровидение 2020" пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. Конкурс будут вести актриса и ведущая Шанталь Янзен, ведущая, певица, дважды участвовавшая в "Евровидении", Эдсилия Ромбли и певец Ян Смит.

Участник от Украины в Роттердаме выступит в первом полуфинале. У него будет 16 конкурентов.