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КУЛЬТУРА

Определились все финалисты украинского нацотбора на "Евровидение 2020"

Победителями второго полуфинала украинского национального отбора "Евровидение 2020" стали Tvorchi, Khayat и David Axelrod.

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Полуфиналы украинского нацотбора на "Евровидение" завершились
Полуфиналы украинского нацотбора на "Евровидение" завершились
Фото: Eurovision Ukraine - Євробачення Україна / Facebook

15 февраля в Дворце культуры КПИ в Киеве прошел второй полуфинал украинского национального отбора на международный музыкальный конкурс "Евровидение 2020". Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Первые три места, которые позволили исполнителям выйти в финал, заняли Tvorchi с композицией Bonfire (максимум, 16 баллов), Khayat с песней Call For Love (14 баллов) и David Axelrod с песней Horizon (11 баллов).

Судьи самые высокие балы дали Tvorchi (восемь баллов) и Khayat (семь баллов).

По оценкам телезрителей, лучшими исполнителями были Tvorchi (восемь баллов) и Khayat (семь баллов).

Представителя Украины назовут в финале 22 февраля.

Из первого полуфинала в финал нацотбора прошли Kruть (с композицией "99"), Go-A ("Соловей") и Jerry Heil (Vegan).

Конкурс "Евровидение 2020" пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. Конкурс будут вести актриса и ведущая Шанталь Янзен, ведущая, певица, дважды участвовавшая в Евровидении, Эдсилия Ромбли и певец Ян Смит.

Участник от Украины в Роттердаме выступит в первом полуфинале. У него будет 16 конкурентов.

Теги: Евровидение, музыка, конкурс, Khayat, нацотбор, Евровидение 2020, David Axelrod, Tvorchi
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