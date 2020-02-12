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Yaryno. Вышел клип участника нацотбора на "Евровидение 2019" Yuko. Видео

Участник нацотбора на "Евровидение 2019" украинская группа Yuko на своем YouTube-канале презентовала лирик-видео на трек Yaryno. Авторы ролика – студенты школы дизайна и компьютерной графики Projector. В ролике текст песни появляется на фоне телевизионной заставки-сетки. Также использованы графические символы, типичные для некоторых компьютерных игр. В финале показаны рассыпающиеся белые женские фигурки.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Ролик создан с помощью компьютерной графики
Ролик создан с помощью компьютерной графики
Скриншот: YUKO / YouTube
видео

Видео: YUKO / YouTube
Теги: Евровидение, видео, клип, Yuko
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