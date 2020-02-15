В Киеве проходит второй полуфинал национального отбора на "Евровидение 2020". Трансляция
15 февраля в 19.00 во Дворце культуры КПИ в Киеве начинается второй полуфинал украинского национального отбора на музыкальный конкурс "Евровидение 2020". Участниками концерта станут еще восемь претендентов: MoonZoo feat. F.M.F. Sure, Fo Sho, Элина Иващенко, Александр Порядинский, Garna, Khayat, David Axelrod, Tvorchi. Трансляцию ведут каналы СТБ и "UA:Перший". Ведущий прямых эфиров – Сергей Притула. Члены жюри: артист оригинального жанра, композитор Андрей Данилко, певица Тина Кароль и музыкальный продюсер Виталий Дроздов.
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