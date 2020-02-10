"Піч". Katya Chilly в нацотборе на "Евровидение 2020" представила песню, которая начинается с крика. Видео
На YouTube-аккаунте телеканала СТБ разместили видео выступления украинской певицы Katya Chilly в первом полуфинале нацотбора на "Евровидение 2020". Она исполнила песню "Піч". Композиция начинается с крика. Исполнительница держит ноту 14 секунд. Katya Chilly перед нацотбором не публиковала полную версию композиции. В прямом эфире нацотбора она была представлена впервые. По результатам первого полуфинала певица не прошла далее.
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